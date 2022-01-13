涧西区三岔口社区：发展城市近郊游 乡村振兴有底气

昨日一早，涧西区工农街道三岔口社区居民汪大姐便跟邻居结伴来到村中的“山水隐庐·水云涧”微度假综合体上班，当天她要给新铺的草皮浇水，打扫民宿房间。

游客参观研学基地

昨日一早，涧西区工农街道三岔口社区居民汪大姐便跟邻居结伴来到村中的“山水隐庐·水云涧”微度假综合体上班，当天她要给新铺的草皮浇水，打扫民宿房间。

“在家门口上班就是方便，一天还能挣100元。”汪大姐手里活计不停，嘴里乐呵呵地跟我们拉着家常。像汪大姐这样在家门口打工的居民，三岔口社区还有百十人。

地方大、风光美、交通好、离城近，三岔口社区适合发展城市近郊游——该社区位于市区西部边缘，面积3202亩，人口近两千，其间既有连绵起伏的丘陵，又有面积近70亩的三岔口水库，乡村田园风光随处可见。去年9月，涧西区政府与河南宿联旅游发展有限公司结缘，促成“山水隐庐·水云涧”微度假综合体落户工农街道三岔口社区。该项目占地面积3200亩，分三阶段实施：第一阶段主要以王祥河流域两岸及水库区域生态修复为主，以现有村落中部区域为集散中心，沿岸分布业态，打造项目首发区。第二阶段将引入数字农业、高新技术农业，打造集约型农产示范区，划分部分区域打造农旅融合产业区。第三阶段将现有集体建设用地置换到周边区域，全面进行建设用地开发。

星空露营地

研学基地、星空露营地、民宿、霍比特风格景观小屋、动物园、亲子餐厅、游乐场、水幕电影、灯光秀……占地436亩、设施齐全的综合体一期以三岔口水库为核心，集中布局了社交、亲子、旅居、休闲、美食、光影秀等度假产品。据统计，7月1日开园至今，前来体验的游客已有数万人次。

三岔口社区党委书记、居委会主任赵艳艳介绍，按照相关规划，三岔口社区将整村进行开发，届时，居民全部搬迁至新址，现有社区土地将由综合体利用，与涧西区其他同类景区连片发展。

“希望综合体早日全面建成，成为市民近郊游的打卡地。”赵艳艳说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 裴梦梵 通讯员 高德权 文/图)