你唱戏来我拉弦 “妇唱夫随”惹人羡

你唱戏来我拉弦，“妇唱夫随”赛神仙！近日，记者到西工区81岁的冯本立老人家串门时，被这样一幕感动。也许您在公园里见过这对夫妇。殊不知，敲梆子、拉弦子，是冯本立在退休后，为妻子策双梓学会的“爱的伴奏”。

你唱戏来我拉弦，“妇唱夫随”赛神仙！近日，记者到西工区81岁的冯本立老人家串门时，被这样一幕感动。也许您在公园里见过这对夫妇。殊不知，敲梆子、拉弦子，是冯本立在退休后，为妻子策双梓学会的“爱的伴奏”。

夫妻俩共同演绎《穆桂英挂帅》豫剧片段

她爱唱戏，他为爱学习新技能

“在我的影响下，老伴儿买来板胡、二胡，学起了拉弦子，这真是‘妇唱夫随’，快乐相伴……”提起老伴儿为爱学习新技能这事儿，策双梓掩不住自豪与喜悦。在录制豫剧音频时，她特意将这段往事录进序里。

“她唱豫剧唱得好、音准，很多人以为她是专业演员哩！”夸起妻子的唱功，冯本立也毫不吝啬。

冯本立是我市旅游部门一名退休人员。2001年，他退休后依然在岗位上发挥余热，直到2006年才闲下来。

一次，夫妻俩在逛洛浦公园时，听到亭子里的老年戏曲爱好者们吹、拉、弹、唱，曾是单位文艺骨干的策双梓入了迷。随后，她通过专业课程学习豫剧，家里家外常常“亮亮嗓子”。久而久之，冯本立受她熏陶，跟着在腿上打拍子。

“后来，我觉得不过瘾，干脆自己制作了一对枣木梆子，学着敲梆子。”冯本立说，有人建议他拉弦子，为妻子伴奏。在2008年前后，他买来板胡、二胡等乐器学习演奏，从零基础开始，为爱学习新技能。