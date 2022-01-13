涧西大明渠：工业丛林“护城河”

进入7月，又到一年一度的汛期。中州渠、邙山渠、铁路防洪渠等纵横交错的防洪渠，是城市防洪排涝系统的重要组成部分，也承载着几代洛阳人的记忆。

大明渠沿线建成5个小游园

进入7月，又到一年一度的汛期。中州渠、邙山渠、铁路防洪渠等纵横交错的防洪渠，是城市防洪排涝系统的重要组成部分，也承载着几代洛阳人的记忆。

在涧西区，有一条特殊的防洪渠，它紧挨着一拖、洛轴、中信重工等厂矿企业，既能在汛期防洪排涝，以前也用于工厂日常排污，它就是大厂子弟们熟知的大明渠。今天，我们就讲讲大明渠的故事。

建设：防洪排污“两用渠”

“大明渠始建于上世纪50年代，由当时的建八师开凿，就是为服务一拖、洛轴这些厂矿企业而建的。”一拖退休职工王富强说，他的父亲曾是建八师的一员。建八师即建筑工程第八师，前身是中南军区公安第十二师，是最早来到洛阳参与工业建设的部队之一。

据《涧西区志》《一拖厂志》等记载，在“一五”时期，国家组织有关部门对涧河以西区域进行地质、文物勘探，发现这里地势西高东低，略呈倾斜状，平均坡度为3%，适宜大型工厂建设。

涧西虽说地势相对平坦，可北有邙山，南有周山，每年夏季都会有洪涝之虞。正因如此，在对涧西地势勘测之后，建设者们借地势之便，自西向东，在各大厂矿企业的门前挖了一条人工防洪渠，就是后来的大明渠。

“1954年，建八师援建洛阳，官兵们住在七里河附近的窑洞里，或住在用席棚搭建的简易房里，除了参与厂房建设，还参与了大明渠的修建。”王富强回忆说，开挖大明渠时，没有工程机械，全靠人海战术，战士们一锨一锨地挖渠，然后用人力把土拉走。为了赶工期，一次雨刚停，战士们就立刻开挖，由于施工地段土质松软导致塌方，几名战士不幸在工地牺牲。

大明渠西起重庆路、东至涧河口，全长5.4公里，各个工厂建设下水道与大明渠相连，汛期用于防洪排涝，平时收纳工业废水。因为全线敞开，大厂工人都叫它“大明渠”，这个名字也一直沿用至今。