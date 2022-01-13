洛阳抢抓文旅产业发展新风口 加快打造沉浸式文旅目的地

赢得世界客属第33届恳亲大会举办权，在2022全国地级市传播热度百强榜单中名列第七，外交部发言人多次向世界推介……今年以来，古都洛阳频频“出圈”。

游客在洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆游玩

赢得世界客属第33届恳亲大会举办权，在2022全国地级市传播热度百强榜单中名列第七，外交部发言人多次向世界推介……今年以来，古都洛阳频频“出圈”。

作为黄河流域重要节点城市、中原城市群副中心城市，洛阳紧抓中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，抢抓文旅产业发展新风口，打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，深化文旅融合，加快打造沉浸式文旅目的地。

丰富业态 沉浸式体验受热捧

穿唐装、品唐茶、登阙楼，跟随演员一起为“武皇”献礼……近日，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，一场沉浸式演艺正在进行，古色古香的实景、精致考究的装扮，让游客仿佛置身于盛唐那段波澜壮阔的历史风云中。

该博物馆相关负责人介绍，为增强游客沉浸式体验，应天门遗址博物馆着力打造集盛唐宫廷美食茶礼文化体验、隋唐服饰文化展示与体验等于一体的沉浸式文旅新业态，吸引了不少游客“打卡”体验。

沉浸式文旅是现阶段文旅产业发展的新风口。去年以来，我市把握文旅产业新变化，着力丰富沉浸式文旅新业态，把历史文化资源优势转化为文旅文创产业高质量发展优势，不断提升城市旅游热度和关注度。

洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆采用“仿真式实景+沉浸式剧情+游戏式互动”模式，让游客沉浸式体验盛唐风情；龙门石窟精心打造《香山秘境》“剧本杀”，让游客沉浸式体验龙门千年传奇；洛阳博物馆借助数字化技术，融合剧本游戏，让文物“活”起来……如今，“剧本杀”这一在年轻人中颇为流行的沉浸式娱乐业态，已与洛阳的景区、博物馆等场所深度融合，为游客提供全新的沉浸式文旅体验。