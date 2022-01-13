乘风而上强根基！洛阳全面实施产业发展“136”工作举措

产业是发展的根基，产业项目是项目建设的重中之重。招商引资快马加鞭，项目建设热火朝天，投产达效争分夺秒……走进洛阳各个重点项目现场，处处是激昂奋进的建设场面。一大批科技含量高、投资规模大、辐射带动强的新项目、好项目如雨后春笋拔节生长，百亿级、千亿级产业集群正加速形成。

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产业是发展的根基，产业项目是项目建设的重中之重。

招商引资快马加鞭，项目建设热火朝天，投产达效争分夺秒……走进洛阳各个重点项目现场，处处是激昂奋进的建设场面。一大批科技含量高、投资规模大、辐射带动强的新项目、好项目如雨后春笋拔节生长，百亿级、千亿级产业集群正加速形成。

今年以来，我市深入贯彻省委省政府锚定“两个确保”、实施“十大战略”决策部署，牢固树立“项目为王”理念，强力推进“三个一批”，全面实施产业发展“136”工作举措，统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举推动项目早开工、快建设、早达效，为全市经济稳中求进提供了有力支撑。

“谋”字为先：推动产业集群向价值链高端迈进

宁德时代“牵手”洛阳，协同构建新能源产业生态。古都洛阳“风”声再起。

龙头“引来一个”，产业“带来一串”。以推进与宁德时代的战略合作为支撑，洛阳将聚焦锂电池、燃料电池、电池材料、动力电池应用等领域，加快培育引进产业链上下游企业，积极做大做强新能源电池产业集群。

谋定而后动，则无往而不胜。

综观去年以来滚动开展的四期“三个一批”项目建设活动，从第一期签约国威新能源电池包等22个项目，到第二期签约中建材光伏电池封装材料等24个项目，再到第三期签约华为洛阳人工智能先进实验室等28个项目、第四期签约洛龙区美团功能性区域总部等39个项目……一个个“大块头”项目的引进，正循着“产业发展全景图”，不断推动产业集群向价值链高端迈进。

围绕产业发展“136”工作举措，我市聚焦光电元器件、农机装备、航空装备、高端轴承、耐火材料、生物疫苗、电子化工材料、人工智能、新能源电池、电子显示材料等十大产业集群，目前谋划储备“三个一批”项目479个，总投资5300亿元。