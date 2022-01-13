洛阳市将建成全国首家以高校命名的行业博物馆

3日，记者从洛阳理工学院获悉，该校与洛阳市文物考古研究院签订《科教融合与人才培养合作协议》，与洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援签订捐赠协议，接受600余件建材类文物藏品捐赠，共同筹建洛阳理工学院建材博物馆。

3日，记者从洛阳理工学院获悉，该校与洛阳市文物考古研究院签订《科教融合与人才培养合作协议》，与洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援签订捐赠协议，接受600余件建材类文物藏品捐赠，共同筹建洛阳理工学院建材博物馆。

洛阳理工学院是河南省首批建设的示范性应用技术本科院校，内设材料科学与工程学院，为国家建材行业和地方经济社会发展培养输送大量专门人才。另外，该校还开设文化遗产学专业，研究文化遗产的保护与传承。此次与市文物考古研究院建立产学研合作，旨在让学生走近考古工地、让博物馆进学校、让文物进课堂，为全校师生提供近距离学习、研究历史文化与建筑材料的平台，培养出更多热爱文化遗产、掌握相关知识和技能的高质量人才。

洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援向洛阳理工学院捐赠600余件建材类文物藏品，包括瓦当、瓷器、瓷片等，它们的最早年代可以追溯到二里头时期。双方正筹建的洛阳理工学院建材博物馆，系全国首家以高校命名的行业博物馆，预计今年10月完工。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵祎)