洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市将建成全国首家以高校命名的行业博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 08:30

　　3日，记者从洛阳理工学院获悉，该校与洛阳市文物考古研究院签订《科教融合与人才培养合作协议》，与洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援签订捐赠协议，接受600余件建材类文物藏品捐赠，共同筹建洛阳理工学院建材博物馆。

　　洛阳理工学院是河南省首批建设的示范性应用技术本科院校，内设材料科学与工程学院，为国家建材行业和地方经济社会发展培养输送大量专门人才。另外，该校还开设文化遗产学专业，研究文化遗产的保护与传承。此次与市文物考古研究院建立产学研合作，旨在让学生走近考古工地、让博物馆进学校、让文物进课堂，为全校师生提供近距离学习、研究历史文化与建筑材料的平台，培养出更多热爱文化遗产、掌握相关知识和技能的高质量人才。

　　洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援向洛阳理工学院捐赠600余件建材类文物藏品，包括瓦当、瓷器、瓷片等，它们的最早年代可以追溯到二里头时期。双方正筹建的洛阳理工学院建材博物馆，系全国首家以高校命名的行业博物馆，预计今年10月完工。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵祎)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 已扩散至4省14市！洛阳疾控紧急提醒
  • 财政全供事业编！偃师区最新招教50名
  • 壮观！小浪底“黄龙”飞泄【高清图集】
  • 抖音播放量超1000万 洛阳高颜值城管小...
  • 洛阳市新型研发机构发展联盟正式启动
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • @高校毕业生，我省“三支一扶”招募工...
  • 洛阳翠云峰森林公园将增设体育设施方...
  • 省直单位职工医保卡能在洛阳的药店使...
  • 高校毕业生在洛创业 最高可享受100万...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    初到老君山

    荷花

    清心

    燕鸥求偶
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605