天堂背后的传奇（走进洛阳七天建筑）

今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

隋唐洛阳城中轴线北起邙山，南抵伊阙，其上分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北分别为天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)、天堂等。

这些被载入史册的“天字号”建筑，背后都有哪些故事？我们一起来看一看。

昙花一现的天堂

在隋唐洛阳城中轴线的“七天建筑”中，天堂存在时间最短，犹如昙花一现，这也为它蒙上了一层神秘色彩。

有一点可以肯定：武则天起意建天堂，是在明堂(即万象神宫)落成之后。

据《唐会要》等记载，垂拱三年(公元687年)，武则天在紫微城中毁乾元殿，命薛怀义督建明堂。次年正月，明堂完工。这是武则天发布政令的地方，“高二百九十四尺”，约合今天的90米，十分雄伟壮丽。

明堂建成后，武则天又命薛怀义造夹纻(音同住)大像，并“于明堂北构天堂以贮之”。也就是说，天堂是武则天礼佛的场所，主要用来安放这尊夹纻大像。

夹纻大像又称麻主，质地较轻。其工艺是将漆和麻布层层粘在泥胎佛像外面，待干后再把泥胎脱空。

武则天要用佛教为自己改唐为周、登基称帝造势，薛怀义为此也不遗余力。他将佛像造得极为高大，史载“其小指中犹容数十人”。唐人笔记《朝野佥(音同千)载》中的说法更为夸张，称“大像高九百尺，鼻如千斛船，中容数十人并坐”。

为安放大像而建的天堂，自然也是一个大工程。武则天让薛怀义全权负责，但工程进展并不顺利，天堂在“构建之始”就被大风摧折了。

薛怀义并不气馁，决定再造天堂。他挥金如土，“日役万人，采木江岭，数年之间，所费以万亿计”，终于让世人看到了天堂的模样。

据《通典》记载，天堂比明堂高很多，它共分五级，“至三级则俯视明堂矣”，这也奠定了它隋唐洛阳城“第一高楼”的地位。

此时，武则天已经登基，成为中国历史上唯一的正统女皇帝。她没想到，自己还没来得及庆祝天堂落成，证圣元年(公元695年)正月，薛怀义竟趁夜放了一把火，使建了数年的天堂毁于一旦，且火势延及明堂，等到天亮，二堂俱焚。

薛怀义如此“作死”，究竟是为了什么？

女皇身边第一人

载初元年(公元690年)，67岁的武则天在洛阳称帝，改唐为周。女皇登基，阻力重重，在这个过程中，她最倚重的人就是薛怀义。

薛怀义本名冯小宝，比武则天小近40岁。据《旧唐书》记载，他“伟形神，有膂(音同吕)力”，常在洛阳街头卖东西。千金公主的侍儿看上了他，二人时常在公主府中幽会。

千金公主是唐高祖李渊的第十八女，如果按辈分算，也是唐高宗和武则天的姑姑。唐高宗去世后，她非常识时务地投靠了武则天，以便为自己留一条后路。

千金公主也看中了冯小宝，但她并没有将此人据为己有，而是以“小宝有非常材用，可以近侍”为由，将其献给了武则天。此后，武则天对冯小宝“恩遇日深”。

为掩人耳目，她先是让冯小宝出家为僧，后又让他改名薛怀义，对外宣称是太平公主之婿薛绍的叔父。薛怀义趾高气扬地骑着马出入宫禁，众人在他面前匍匐礼谒，都恭敬地称他为薛师。

垂拱初年，薛怀义让武则天下令“于故洛阳城西修故白马寺”，建成后自为寺主，且日益骄纵，下人犯法也无人敢管。右台御史冯思勖(音同旭)忍无可忍，多次弹劾，一次与薛怀义狭路相逢，差点儿被其手下人打死。

武则天对薛怀义依旧纵容，薛怀义也知恩图报，不断为武则天的登基造势。永昌元年(公元689年),他和法明等僧人造了一部《大云经》,称武则天是弥勒佛降世，当取代李唐，成为阎浮提(即人世间)主。

这样的事还有很多。因此，武周建立后，武则天对薛怀义等人大加赏赐，并将《大云经》颁行天下，藏于各寺。至于千金公主，因进献薛怀义有功，被武则天认为义女，赐了武姓。

薛怀义成了女皇身边第一人，武则天对他极为倚重，不仅让他监造明堂、天堂，还两次让他率大军还击突厥，以便有更多的机会建功立业。薛怀义呢？他似乎对这些并不珍惜，只在意自己是否得宠，并最终因女皇的“移情别恋”而爆发了。

天堂故事知多少

垂拱四年(公元688年)，明堂完工，天堂始建。这是隋唐洛阳城的“第一高楼”，备受世人瞩目，可它究竟建了多长时间，最终是否建成，史书并无定论。

据《旧唐书》记载，天堂重建时，“其功未毕”，即被火焚。《通典》中也称，“(天堂营建)未就，并为天火所焚”。当时，左拾遗刘承庆上疏称，天堂“既僻在明堂之后，又前逼牲牢之筵，兼以厥构崇大，功多难毕”，可见营建天堂耗费了很长时间。

武周采用周历，以十一月为正月。证圣元年(公元695年)正月，天堂被火所焚时，已建了七年时间，距完工只有一步之遥。武则天很高兴，下诏于十七日“御端门，赐酺(音同仆)宴”，与臣民同乐。

此时，薛怀义的举动却显得有些疯狂。他在无遮大会上，凿地为深坑，将佛像从坑中引出，说是从地下涌出的；又杀牛取血，画大像，声称是自己“刺膝血为之”，意欲引起女皇的注意，但他落空了。

成为武则天的男宠后，薛怀义一度志得意满，十分狂傲。一天，他在朝中遇到宰相苏良嗣，表现得非常无礼。苏良嗣大怒，命人狠狠打了他几十个耳光，武则天知道后却对薛怀义说：“你应当从北门出入。南衙是宰相往来之地，你不要去冒犯他。”

此后，薛怀义就不愿进宫了。后来得知女皇宠幸御医沈南璆(音同求)，他又妒又恨。“刺膝血画大像”都无法引起女皇注意，他决定铤而走险，火烧天堂。

正月十六日夜，天堂火起，延及明堂，夹纻大像也被焚为灰烬，众人惊惧不已。武则天对此心知肚明，也只能“愧而隐之”，让薛怀义再建明堂。天堂则不再重建，后改为佛光寺。

至于薛怀义，天堂被焚之后，他的“作死”行为也令女皇心生厌恶。没过多久，他就被秘密除去，成了天堂传奇的一部分。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）