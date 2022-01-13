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以案释法：养子女对养父母有赡养义务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 08:25

　　疫情发生后，养女收入降低，未支付养父赡养费，被养父诉至法院。养子女对养父母有没有赡养义务？昨日，记者采访了一起这样的案件。

　　养父起诉养女索要赡养费

　　宜阳县居民马某1的妻子早年去世后，他一直没有再婚，收养了一个女孩马某2。

　　马某1将养女马某2抚养长大，马某2从学校毕业后前往上海打工期间，经常给马某1邮寄生活费用，还委托同在宜阳的公公陈某照顾马某1。

　　后来，马某1在亲人协调下，在2018年被送到宜阳县一家养老院生活。2020年2月，因马某1病情加重，生活不能自理，养老院通知陈某，陈某将马某1送到宜阳县第二人民医院住院治疗。

　　马某1出院后，他的姐姐马某3将他接到家中照料。马某1认为，他被送到养老院后，马某2从来没有打电话问候过他，也没有探望过他，并以各种原因没有再给他赡养费。为此，马某1将养女起诉至宜阳县人民法院，要求马某2按每月1500元标准支付从2018年1月1日起的赡养费。

　　养女生活困难，希望减少赡养费

　　被告马某2辩称，她一直在尽赡养义务，也从未说过不赡养养父马某1，但现在她经济极其困难，还有1岁的孩子需要照顾，虽然在上海工作不能回来，但金钱上对马某1的供养未停止过。她与原告系养父女关系，她很感谢原告的养育之恩，自她参加工作后，挣的工资都尽可能多地寄给原告，还为原告盖房子等。

　　马某2称，原告50多岁就过上类似退休人员的悠闲生活。她这几年身体有病，但原告从未关心过她，就知道向她要钱，两人慢慢出现了隔阂。特别是疫情发生后，她没有工作，一个人带着孩子，连房子贷款都还不上，经济非常困难，所以给原告的钱不多。

　　马某2认为，原告主张的每月1500元的赡养费不合理，计算标准过高。更何况，政府还给原告发放粮食补贴及每月800元的五保老人护理费等，加起来他每月有1000元左右的收入，所以原告主张的每月1500元赡养费明显过高。

　　马某2说，她希望原告体谅她现在的困难，考虑一下她在外奔波且带孩子生活的不易，能够减少每月支付的赡养费。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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