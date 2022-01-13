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今日洛阳多云间阴天 局部地区有短时强对流天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.05 08:25

　　进入汛期，洛阳多阴雨天气，加上气温较高，使得天气变得闷热、潮湿。昨天，受前期降水影响，洛阳最高气温33℃，虽然不是很热，但在94%的最大相对湿度作用下，依然让人觉得闷热。

　　再过几天就要进入小暑节气，省气象局昨天发布7月气候总趋势，主要对全省降水量进行预测，预计济源、三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、南阳、周口南部和驻马店北部偏多0成到2成；7月豫西总降水量预计110毫米到150毫米，豫北150毫米到200毫米，其他大部分地区200毫米到250毫米。在平均气温方面，预计7月全省大部分地区偏高0℃到1℃。省气象局提醒，有关部门和公众要防范强对流、高温、强降水等天气对生产生活的影响，及时关注最新气象信息。

　　本周，洛阳在雨水的穿插中走上升温之路，前期多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区有短时强对流天气；中期天气转晴，7日到8日最高气温将超过37℃，局部达到40℃；后期受副高摆动影响，局地多阵雨或雷阵雨天气。根据市气象台预计，受高空低槽东移及台风外围远距离气流影响，今天白天，洛阳多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴、大风等强对流天气，偏东风3级左右，气温24℃到32℃；今天夜里到明天白天，洛阳多云转晴天，偏北风3级左右，气温24℃到37℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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