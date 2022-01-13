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抖音播放量超1000万 洛阳高颜值城管小哥卖瓜走红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 20:06

　　近日，洛阳市涧西区一名帮助瓜农的城管队员因高颜值走红网络，被网友夸奖“人帅心好”，“掌上洛阳·洛视频”抖音号、“洛阳晚报”抖音号和视频号发布的相关视频播放量均超过1000万。7月4日，记者联系这名城管队员，了解到他的工作日常。

　　城管队员帮瓜农守摊卖瓜，因高颜值走红网络

　　帮助瓜农的事发生在6月29日。当天下午，涧西区城市管理局综合执法大队在黔川路引导瓜农时得知，来自宜阳县的瓜农刘师傅因亲戚突然去世，不得不撇下瓜车赶回老家。

　　见瓜车占道经营，且无人看守，现场城管队员先是把车开到旁边的瓜农专用停车位上，又客串起临时瓜农，帮刘师傅卖出去200多斤西瓜，卖瓜钱也一分不少地转入对方的微信和支付宝账户。

　　当天，记者在现场采访其他事情时偶遇这一幕，便随手拍下视频，通过“掌上洛阳·洛视频”，以及“洛阳晚报”抖音号和视频号发布，短短几天，现场视频在这些平台的播放量均超过1000万，点赞量也都突破10万。

　　“人民的好城管”“最帅城市管理者”……众多网友在为洛阳城管点赞的同时，也注意到视频中一名帅气的年轻城管队员，夸他人帅心好，并在评论区调侃“要去洛阳买西瓜”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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