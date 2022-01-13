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已扩散至4省14市！洛阳疾控紧急提醒！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 20:06

　　过去8天，安徽新增本土阳性感染者超850例，周边省份相继出现关联疫情，长三角多个城市相继调整核酸检测的工作要求，我省也面临较大输入风险。4日，洛阳市疾控中心再次发布紧急提醒。

　　回看安徽本轮疫情风暴眼宿州市泗县。截至7月3日20时，泗县共报告798例阳性病例，其中确诊病例123例，无症状感染者675例。目前，国家卫生健康委的工作组已经抵达泗县，现场进行指导。但由于泗县疫情初期源头不清、底数不明，叠加宿州市地处安徽最北部，与苏、鲁、豫三省交界，省际往来人员较多，自泗县疫情发生以来，已蔓延至4省14市。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，以杭州市在宿州来返人员中发现阳性感染者为例，从相关轨迹来看，很可能是此前到安徽宿州参加一场婚礼感染。不止于此，安徽省宿州市泗县本轮疫情，经过学校、葬礼、婚礼等相关场所后放大，仍处于发展阶段。

　　回看我们自身情况，东西邻近省份安徽与陕西均已出现疫情，我省、我市疫情防控压力仍然严峻。就在3日，我省新蔡县通报一初筛阳性人员活动轨迹显示，1日早，一男子自驾从西安返回新蔡，2日上午自驾回西安，随后核酸初检阳性。

　　“近期疫情打乱了不少市民的暑期出行计划，但多地密集发现的病例也再次证明病毒的特性，只要有适合的传播途径就会迅速蔓延、变异。”朱鑫说，虽然国家近期发布第九版的防控方案，优化了防控措施，但病毒的特性不会改变，广大市民仍要做好日常防护措施，尤其跨省市出行后，在抵洛前后做好报备及核酸检测，齐心协力防患于未然。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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