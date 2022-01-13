少年们，乘车出发！4日7时30分许，2022洛报集团“特战荣耀”小记者军事文化夏令营正式开营。

少年们，乘车出发！

4日7时30分许，2022洛报集团“特战荣耀”小记者军事文化夏令营正式开营。首批期待已久的孩子们告别父母，背上行囊，一起向位于国家4A级景区神灵寨森林公园的洛报小记者军事文化夏令营专属营地前进！

融入集体生活、学会互助协作，在新环境里实现成长和蜕变。洛报集团小记者军事文化夏令营自2002年至今已经连续成功举办20年。20年来，小记者军事文化夏令营秉持一贯高水准、高要求，将军营里勇敢、无畏、坚毅、不服输的闪光品质带到夏令营，让孩子收获友谊、收获成长。