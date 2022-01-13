少年们，乘车出发！4日7时30分许，2022洛报集团“特战荣耀”小记者军事文化夏令营正式开营。
少年们，乘车出发！4日7时30分许，2022洛报集团“特战荣耀”小记者军事文化夏令营正式开营。
少年们，乘车出发！
4日7时30分许，2022洛报集团“特战荣耀”小记者军事文化夏令营正式开营。首批期待已久的孩子们告别父母，背上行囊，一起向位于国家4A级景区神灵寨森林公园的洛报小记者军事文化夏令营专属营地前进！
融入集体生活、学会互助协作，在新环境里实现成长和蜕变。洛报集团小记者军事文化夏令营自2002年至今已经连续成功举办20年。20年来，小记者军事文化夏令营秉持一贯高水准、高要求，将军营里勇敢、无畏、坚毅、不服输的闪光品质带到夏令营，让孩子收获友谊、收获成长。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605