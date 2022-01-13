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高校毕业生在洛创业 最高可享受100万元创业担保贷款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 11:48

　　青年因城市而聚，城市因青年而兴。近日，洛阳市出台《洛阳市支持青年人才就业创业若干举措》，对青年人才来洛就业创业推出了诸多利好政策。

　　●促进就业

　　青年人才来洛就业创业，符合洛阳十大重点产业集群专业方向的，将纳入“青年人才储备池”。入洛后找到工作或自主创业前，可享受最长6个月的生活补贴。

　　首次在洛就业或创业后，青年人才3年内可享受最长24个月的生活补贴。博士学历人才(具有高级职称的专业技术人才)可享受最长36个月的生活补贴。全职在站博士后可享受10万元的生活补贴。

　　具体政策：

　　硕士学历人才(具有中级职称的专业技术人才和高级技师)、本科学历人才(技师)，首次在企业及非财政全供单位就业或创业，3年内根据社保缴纳情况，可分别享受每人每月1500元、1000元的生活补贴，最长发放24个月；暂未就业或创业，符合我市十大重点产业集群专业方向的，纳入“青年人才储备池”，在洛按灵活就业缴纳社保，可按相应标准享受最长6个月的生活补贴。

　　博士学历人才(具有高级职称的专业技术人才)首次在洛缴纳社保，可享受每人每月2000元的生活补贴，最长发放36个月。新引进全职在站博士后，可享受博士后研究人员生活补贴10万元。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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