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总规模5亿元！洛阳设立河洛英才创新创业投资基金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 11:47

　　创新引领发展，人才引领创新。聚焦平台型创新城市建设，洛阳市近期研究制定了“1+22”一揽子人才引育政策，支持高层次人才来洛创新创业。

　　●聚焦洛阳十大重点产业集群企业高管、鼓励发展的重点企业产业创新人才、高层次人才，根据其在产业发展与自主创新方面地方贡献情况，给予其产业发展与创新人才奖励，最高奖励100万元。

　　●突出业绩、贡献、目标和市场导向，引入社会公认、专家举荐和企业评价等认定方式，将企业规模、税收贡献度、引进高层次人才数量、薪酬待遇纳入高层次人才评价指标，充分发挥社会、同行、用人主体等多元评价主体作用。打破地域、身份等限制，通过飞地引才、平台引才、项目引才、兼职挂职等引才方式，柔性引进高层次人才，对柔性引进的高层次人才视业绩贡献享受全职引进人才相应政策待遇。

　　●围绕重点创新平台、重点产业发展人才需求，全力引进支持高层次创新人才，“一事一议”为其提供个性化保障，“一人一策”进行跟踪服务，畅通高层次创新人才作用发挥渠道。高层次人才可享受最高100万元的一次性奖励补贴，最高100万元的购房补贴，并给予科研经费支持。设立总规模5亿元的河洛英才创新创业投资基金，高层次人才自主组建团队在洛创新创业，可享受“河洛高层次创新创业人才(团队)引育计划”相关支持政策，可享受最高5000万元的股权投资，最高2000万元的“科技贷”和最高200万元的财政奖励。

　　●建立“一站(键)式”线上线下综合服务平台，发放河洛英才卡·龙门卡，实现高层次人才子女入学、配偶就业、医疗保健、文旅出行、安居保障等人才公共服务“一卡(码)通”。高层次人才配偶随迁原则上对口安置相应单位，确实暂时无法安置的，发放最长12个月的生活补贴；高层次人才子女入学放宽到三代以内直系子女。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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