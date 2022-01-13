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@高校毕业生，我省“三支一扶”招募工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省人力资源和社会保障厅 2022.07.04 11:55

　　近日，河南省人力资源社会保障厅发布公告，2022年河南“三支一扶”招募工作已全面启动，将招募3200人，期满合格全部落实事业编制。

　　根据我省的“三支一扶”计划，今年招募对象为2022年全日制普通高校毕业生（含专科生、本科生和研究生）；择业期内（2020年、2021年）离校未就业全日制普通高校毕业生；2020年和 2021年退役的服义务兵役高校毕业生；我省全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照大专、本科文化程度报考；2017年起招生的 非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

　　全省共招募高校毕业生“三支一扶”人员3200名(中央计划1600名、省级计划1600名，省级计划主要用于招募水利、林业、就业和社会保障岗位)，其中支教183名、支农331名、支医227名、帮扶乡村振兴581名、健康照护278名、水利150名、林业150名、就业和社会保障1300 名。服务期为2年。本次计划中，洛阳（不含洛宁、嵩县）招募97人，洛宁招募49人，嵩县招募40人。详见下表。

 

　　与往年相比，今年我省“三支一扶”招募有一些新变化。招募数量方面，今年招募名额比去年增加200人，达到3200人。招募人数在2017年800人的基础上翻了两番，实现“五连增”。招募岗位方面，除往年的支教、支农、支医以及帮扶乡村振兴、水利、林业、就业和社会保障等岗位外，今年创新设置健康照护岗位，为基层健康养老事业发展提供人才支撑。名额分配方面，今年招募名额分配重点向乡村振兴巩固提升县倾斜，向脱贫地区、艰苦边远地区、大别山等革命老区倾斜，向帮扶乡村振兴岗位倾斜。

　　服务期内工作生活补贴标准为专科生不低于2500元／月、本科生不低于2600元／月、研究生不低于2700元／月。按照每人3000元标准，给予每名新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”人员一次性安家费补贴。对服务期满考核合格人员自愿留在服务单位的，在单位编制限额内，经各县（市、区）“三支一扶”办申报，同级编制、人社部门审核，在核定的事业单位编制内办理入编及聘用手续，并逐级上报编制、人社部门备案，按照有关规定落实岗位、工资等相关待遇。如服务单位无编制空缺的，在本县（市、区）缺编事业单位范围内聘用。不再约定试用期。

　　>>>点击查看《河南省2022年高校毕业生“三支一扶” 计划招募公告》全文
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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