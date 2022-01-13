2日晚上，“喜迎二十大 诗歌颂辉煌”朗诵音乐会举行，该活动由洛阳市文联、河南省地质局(原河南省地矿局)第一地质矿产调查院主办，洛阳市作家协会、洛阳市音乐家协会、牡丹文学杂志社、洛阳市朗诵学会、洛阳地矿双语学校承办。 2日晚上，“喜迎二十大 诗歌颂辉煌”朗诵音乐会举行，该活动由洛阳市文联、河南省地质局(原河南省地矿局)第一地质矿产调查院主办，洛阳市作家协会、洛阳市音乐家协会、牡丹文学杂志社、洛阳市朗诵学会、洛阳地矿双语学校承办。 舞蹈《我的祖国》，诗朗诵《我骄傲我是中国人》，合唱《稻香》《我有一个装满星星的口袋》，诗朗诵《党旗颂》，诗朗诵《共和国不会忘记》，当代舞《青春洛阳》，独唱《不忘初心》……当晚，来自洛阳市朗诵学会、洛阳市音乐家协会、洛阳地矿双语学校的演员们倾情演出，热情歌颂祖国歌颂党，表达对党的热爱，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 李杨)