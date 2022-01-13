3日，记者从清洛基地获悉，以近日首次理事会召开为标志，洛阳市新型研发机构发展联盟正式启动，后续联盟将发挥协同联动作用，助力洛阳加速打造区域性科研高地。

3日，记者从清洛基地获悉，以近日首次理事会召开为标志，洛阳市新型研发机构发展联盟正式启动，后续联盟将发挥协同联动作用，助力洛阳加速打造区域性科研高地。

洛阳市新型研发机构发展联盟由清洛基地等联合发起成立。首批联盟成员包括洛阳尖端技术研究院、洛阳特种材料研究院、洛阳现代生物技术研究院、洛阳语音云创新研究院等16家新型研发机构。首次理事会审议通过了《洛阳市新型研发机构发展联盟章程》和《洛阳市新型研发机构发展联盟经费管理办法》，并选举出清洛基地执行主任马明星任首任联盟理事长。

在后续运作中，根据新型研发机构所属领域，联盟将下设4个产业发展组，分别为电子信息、智能制造、新材料和生物医药。围绕相关产业，联盟将积极发掘和整合其成员在科技研发、自主创新、市场开发、创新成果转换等方面的优势资源，实现资源信息共享互补，帮助联盟成员构建从上游源头到下游产业化的全产业链创新体系，并通过聚合本地新型研发机构优势力量，建立关键共性技术供给服务平台、创新成果转移转化平台、强化各联盟成员单位、企业的合作交流及产业人才培养。

作为加强洛阳新型研发机构建设的重要举措，此次联盟启动，有助于充分整合洛阳各类新型研发机构创新资源，加强科技创新与成果转化深度合作，通过推进本地新型研发机构协同联动，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供强大科技动能和技术支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高亚恒）