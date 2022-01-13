财政全供事业编！偃师区最新招教50名

近日，偃师区人民政府网站发布公告：为进一步充实偃师区教师队伍，促进教育高质量发展，经区委、区政府研究，决定面向社会公开招聘普通高中财政全供事业编制教师50名。

近日，偃师区人民政府网站发布公告：为进一步充实偃师区教师队伍，促进教育高质量发展，决定面向社会公开招聘普通高中财政全供事业编制教师50名。

招聘专业及计划数

各学科岗位计划人数、专业条件等详见《2022年偃师区高中教师招聘岗位设置表》。

报考资格条件

学历学位要求：全国普通高等院校国家统招本科第一批次录取的应往届师范类专业全日制本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级院校的毕业生。含经我国驻外使领馆和教育部认定承认的国外高校本科及以上学历，对所学专业及学历学位的审查以教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书记载为准)。2022年应届毕业生须于2022年7月31日前取得毕业证、学位证，否则取消招聘或聘用资格。

年龄要求：本科学历30周岁以下(1992年6月30日以后出生)，硕士研究生、博士研究生学历35周岁以下(1987年6月30日以后出生)。

教师资格要求：应具有与报考职位层次、专业相对应的教师资格。对于在2021年及2022年中小学教师资格考试中受疫情影响考生(2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)，可以参加教师招聘，通过教师招聘的可以先上岗从事辅助性教育教学工作，再参加考试并取得教师资格。聘用后未能在一年试用期内(自上岗聘用之日起开始计算)取得教师资格的，试用期满不予聘用。

报名与资格审查

网上报名：2022年7月12日8:00至2022年7月14日24:00。

资格审查：报名结束后2日内，由偃师区公开招聘高中教师工作领导小组按招聘条件进行资格初审，审查结果通过偃师区人民政府网站(http://www.yanshi.gov.cn/)(首页——机构职能——人力资源和社会保障局——政务公开)进行公示。

笔试

笔试时间与地点另行通知；考生笔试时持本人有效期内的二代身份证在规定时间、地点参加笔试。

笔试共考2门，教育理论和专业知识，卷面满分均为100分。

面试

根据笔试成绩，按招聘计划不低于1:2的比例从高分到低分确定参加面试资格确认的人员，比例内末位成绩相同者，均进入面试资格确认。参加面试资格确认的人员名单、时间、地点和面试资格确认结果在偃师区人民政府官网公布。

面试采用试讲方式进行，面试成绩满分为100分。试讲为无学生模拟上课，从现行教材中随机抽课，准备15分钟，讲授一节15分钟微型课，满分100分；报考同一职位并在一个面试组面试的考生，其面试成绩等于面试现场成绩；报考同一职位在两个及以上面试组面试的考生，面试成绩采取“二次平均法”，由现场成绩加权平均得出。除加权系数4舍5入保留3位小数外，其余计算过程的计算结果均四舍五入保留2位小数。

总成绩＝笔试成绩×40%＋面试成绩×60%；总成绩的计算结果四舍五入保留两位小数。总成绩并列时依次按照面试成绩、笔试卷面成绩、学历层次的高低确定排名。

其他

本次招聘所有环节的公告通知，均在偃师区人民政府网站上公示(http://www.yanshi.gov.cn/)(首页——机构职能——人力资源和社会保障局——政务公开)，不再采取其他任何方式通知，请相关考生务必及时登录查看。

咨询电话：0379-67728433、0379-67729156；监督电话：0379-67708379、0379-67729002。以上电话请于工作日时间上午8:30-12:00、下午15:00-18:30拨打。

>>>点击查看《偃师区2022年公开招聘高中教师公告》全文

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