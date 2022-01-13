央媒观洛｜《人民日报》：古都洛阳奏响青春之歌

“青春孕育无限希望，青年创造美好明天。”河南省洛阳市既是一座古老的城市，又处处洋溢着青春的气息。2021年，洛阳市委、市政府明确提出打造青年友好型城市，更多关注青年的特点、需求和体验，着力提升城市功能品质与青年人的契合度。

今日，《人民日报》刊发文章《古都洛阳奏响青春之歌》，本网全文转发，内容如下：

“青春孕育无限希望，青年创造美好明天。”

河南省洛阳市既是一座古老的城市，又处处洋溢着青春的气息。2021年，洛阳市委、市政府明确提出打造青年友好型城市，更多关注青年的特点、需求和体验，着力提升城市功能品质与青年人的契合度。

放眼河洛大地，青年人奔涌而至，投身于奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章的火热实践中，洛阳这座以深厚历史文化底蕴闻名中外的古都，如今正迸发出高质量发展的澎湃活力。

平台聚才

打造青年施展抱负的大舞台

自主研发城市轨道交通高效成型铣磨车为国内首创相关设备；能够漂浮在水面上的泡沫铝，密度不到金属铝的40%，抗弯比刚度却为钢的1.5倍……这些高精尖的技术成果都来自洛阳一个年轻的机构——清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(简称“清洛基地”)。这里有一支200余人的高层次青年人才团队，硕博占比近一半，平均年龄33.4岁。

无独有偶，在涧西区智能制造及大数据科技产业社区洛阳国家大学科技园，一个个创新企业如雨后春笋拔节而起。园内企业中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司自主研发的玻璃盖板外观缺陷系列检测设备，核心性能指标全球领先。

当前，洛阳正全力实施产业平台聚才工程，以优势产业集群、科技创新平台和高水平大学为依托，吸引青年人才来洛创新创业。创新企业、创新平台在洛阳竞相涌现，成为青年施展抱负、成就青春梦想的优质平台。