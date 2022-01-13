3日，洛阳市开展医疗机构防汛应急演练和全市突发事件紧急医学救援应急演练。 3日，洛阳市开展医疗机构防汛应急演练和全市突发事件紧急医学救援应急演练。首场演练模拟洛阳迎来强降雨，雨水倒灌至医院设备机房，多部门紧急转运医院病人至安全区域或其他医疗救治点；模拟突发重大交通事故，市卫健委启动应急响应，调派7支紧急医学救援队伍展开救援。下一步，我市医疗机构将持续加强培训，健全队伍、完善装备、继续提升能力，为全市人民的健康保驾护航。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅 摄)