为群众分红近58万元！伊滨区西庞社区“三清两建”结硕果

“分红可真不少，俺家总共分了1000多块钱呢！”日前，伊滨区庞村镇西庞社区经济合作社举行股东分红大会，为群众发放分红576900元，居民焦利沙接过分红时兴高采烈地说。

“分红可真不少，俺家总共分了1000多块钱呢！”日前，伊滨区庞村镇西庞社区经济合作社举行股东分红大会，为群众发放分红576900元，居民焦利沙接过分红时兴高采烈地说。

去年以来，西庞社区坚持党建引领、重点推进，深入推进“三清两建”，建立健全农村集体资产管理制度，明确集体资产管理人、管理责任、管理权限及年度考核目标，有效保障集体资产效益和集体成员利益。

“对于集体资产的管理，社区始终坚持实行民主管理制度。”庞村镇副镇长李振钧说，西庞社区“三清两建”工作组重点开展专项治理行动，让集体资产看得见、摸得着，让分红直接发到居民手中。下一步，该社区将持续规范土地流转合同，努力增加集体收入，建强村级集体经济组织，完善居民自治组织，为乡村振兴和基层治理现代化打下良好基础。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊）