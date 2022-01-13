顺着高速公路从东面进洛阳，远远地便能看到风格独特的瀍河站，飞檐翘角造型生动，黛灰立面古朴厚重，让人不由得联想到洛阳深厚的历史底蕴。

顺着高速公路从东面进洛阳，远远地便能看到风格独特的瀍河站，飞檐翘角造型生动，黛灰立面古朴厚重，让人不由得联想到洛阳深厚的历史底蕴。

“永怀河洛间，煌煌祖宗业”，历史文化是洛阳的底色。据考证，洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，先后有夏、商等13个王朝在此建都，是我国建都最早、历时最长、朝代最多的城市，也是新中国成立后国务院首批公布的历史文化名城。夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址，龙门石窟、白马寺、关林等文化遗产无不彰显着洛阳厚重的历史文化底蕴，丰盈着历史文化名城的成色。

其实，在历史文化名城的映衬下，洛阳还有另一张亮丽的名片——洛阳是一座工业基础坚实、科研实力较强的现代化工业城市。资料显示，洛阳是新中国重点建设的老工业基地，“一五”时期全国156项重点项目有7项在洛布局，第一台拖拉机、第一台压路机、第一条浮法玻璃生产线、第一批汽车变速箱轴承等众多“中国第一”在洛阳诞生，创新始终支撑着洛阳勇毅前行。

历史的年轮永不停歇地向前转动，营成周、都洛邑、称“神都”，直到当下已成节会品牌的牡丹文化节，洛阳始终在岁月沧桑里彰显着她的风华！历史的厚誉没有迷离洛阳向未来远眺的目光，也没有禁锢洛阳人民前进的步伐。一座座文化地标虽是一种无声的昭示，却没有用来炫耀，而是在文旅融合发展中成为对古城的浸润、根脉的赓续、文明的传承；工业基础的厚实正成为洛阳抢抓风口产业、迈向高质量发展新阶段的坚实台阶；得天独厚的区位优势、绮丽多彩的自然山水正成为洛阳汇聚人才、技术等要素资源的天然名片。随着产业发展“136”工作举措的扎实推进，洛阳产业发展也由输入型向内生型转变，人们观念中的优越感也被危机感替代。依托产业基础和科技资源优势，“洛阳制造”正加速向“洛阳智造”“洛阳创造”转变，工业基地的名片也越擦越新、越擦越亮。

从瀍河区来看，作为洛阳的中心城区之一，她的发展也映射着洛阳的变革。追溯历史，这里曾有过铜驼暮雨、商贾云集的繁华盛景。随着时代的变迁，仿佛东去的洛水和南流的瀍河把这片区域阻隔于洛阳边缘，芳华不再。进入新时代，是依旧偏安一隅，还是奋起直追、创造辉煌？瀍河人深入贯彻省委、市委决策部署，抢抓新机遇，把创新摆在发展的核心位置，以创新驱动“换道超车”，实现高质量发展。先后落地中关村协同创新中心、联东U谷、颐高数字科创中心等项目，实现产业从零到一，从无到有，在新一轮竞争中抢占先机、赢得主动。创新，成为瀍河区发展的第一动力，也是洛阳市抢抓风口的一个缩影。在构建新发展格局战略机遇下，洛阳正坚持创新引领，锚定省委“两个确保”“十大战略”和市十大主导产业，在新一轮区域经济版图重构中努力实现换道领跑。

“居者心怡、来者心悦”，是对洛阳的回望，也是对洛阳未来的期许，洛阳也必将以新的辉煌来回应每个人心中的“古今辉映、诗和远方”。