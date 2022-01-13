洛阳市普通干线公路年度目标完成过半

记者日前从市公路事业发展中心获悉，今年我市在建的21个普通干线公路项目已完成年度目标的53.1%，实现“时间过半，任务过半”。

记者日前从市公路事业发展中心获悉，今年我市在建的21个普通干线公路项目已完成年度目标的53.1%，实现“时间过半，任务过半”。

据了解，这21个项目涉及9个县(区)，总里程为461.61公里。其中，灾后重建项目共7个，目前全部完工；5个普通省道次差路项目总里程为109.397公里，目前已累计完成投资额占比48.1%；9个续建项目总里程为170.816公里。其中，宜阳县315省道郑卢线宜阳县城至洛宁界段改建工程投资完成率达到99.98%；539省道偃师山化至顾县营房口改建项目除伊洛河特大桥外，其余部分已完工。伊洛河特大桥桩基、桩系梁浇筑工程已完成，水中工程下部结构已施工过半，其他工程正在有序进行，预计9月底全部完工。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张昊天)