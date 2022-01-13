洛阳市文旅文创融合工作专班暨伏牛山乡村旅游高质量发展推进会召开

2日，洛阳市文旅文创融合工作专班暨伏牛山乡村旅游高质量发展推进会在栾川县召开。会议深入贯彻落实省、市党代会精神，分析全市文旅文创融合发展形势，部署下一步工作。市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。

2日，洛阳市文旅文创融合工作专班暨伏牛山乡村旅游高质量发展推进会在栾川县召开。会议深入贯彻落实省、市党代会精神，分析全市文旅文创融合发展形势，部署下一步工作。市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。 2日，洛阳市文旅文创融合工作专班暨伏牛山乡村旅游高质量发展推进会在栾川县召开。会议深入贯彻落实省、市党代会精神，分析全市文旅文创融合发展形势，部署下一步工作。市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。 王飞指出，要深刻领会文旅文创融合发展的重要意义，牢牢把握“颠覆性创意，沉浸式体验，年轻化消费”理念，锚定目标、突出重点、高效推进，加快推动文旅文创融合发展。要大力保护传承弘扬黄河文化，加快隋唐洛阳城国家历史文化公园、河洛文化生态保护区等建设，进一步坚定文化自信，在新发展阶段不断将洛阳厚重的文化底蕴转化为发展优势。要加强沉浸式文旅项目建设和业态培育，推动沉浸式业态和景区更好融合，推进剧本娱乐、研学、实景演艺等沉浸式市场主体做大做强，加快打造沉浸式文旅目的地。要从强化措施、丰富产品、提升服务、策划活动等方面发力，全力打造群众能消费、敢消费、愿消费的新环境，促增文旅消费，激发市场活力。要重点抓好伏牛山片区旅游发展总体规划编制、重大基础设施建设、乡村旅游示范村建设、精品民宿建设、标准体系建设等，推动伏牛山乡村旅游高质量发展，助力乡村振兴。要加强统筹协调，强化督查指导，确保各项工作落地见效，推动文旅文创产业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 会前，与会人员现场观摩了重渡沟农耕民俗文化村、重渡沟伏牛山居民宿集群、栾川县庙子镇咸池村康养旅居民宿集群项目、庙子镇卡房村康养休闲乡村运营项目等文旅新业态、新项目建设运营情况。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）