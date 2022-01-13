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使用电梯梯控 应征得业主同意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 08:36

　　近年，电梯梯控逐渐应用到一些小区，乘坐电梯需刷卡，刷卡只能上到自己居住的楼层。近日，涧西区郑州路附近时代阳光苑小区居民反映，该小区物业公司未经居民表决同意，擅自在电梯上启用梯控引居民不满。

　　物业公司擅自使用电梯梯控引居民不满

　　时代阳光苑小区居民说，该小区于2020年5月交房，目前共有600余户居民。

　　“2020年7月底，物业公司开始对小区的电梯采用梯控管理，居民乘坐电梯需要刷卡，且只能上到自己居住的楼层。”一名居民说，“当时，我们都不喜欢这样的管理模式，联系物业公司要求他们取消梯控，但对方无动于衷。”

　　一些居民认为，之所以不想使用梯控，有几方面原因：一是根据安全常识，一旦电梯发生坠落，迅速将所有楼层的按键全部按下是有效的自救手段，但使用了电梯梯控，就没办法进行这样自救；二是一旦家中发生意外，需要110、120赶往家中救援，梯控可能影响救援人员到达家中的时间；三是不论外卖送餐或者送货上门，还是亲友拜访，都非常麻烦。如果不按时缴纳物业费，电梯就刷不了卡，以这种方式催缴物业费，令居民反感。

　　还有居民提出，公共电梯属于特种设备，根据相关规定，电梯安装梯控，施工方必须有相应的资质，并且获得电梯厂家的授权。小区内使用的电梯梯控是否符合这些规定，物业公司没有向他们提供相应的证明。

　　“电梯归全体业主所有，物业公司没有权力在不征得业主同意的情况下，擅自使用梯控，改变电梯的使用方式。”一名居民说，近两年，他们多次向市场监管部门、区物业办等单位反映此事，但一直没有得到解决。

　　物业公司表示多数业主同意，但无法证明

　　随后，记者联系了时代阳光苑小区物业公司的负责人。该负责人说，时代阳光苑使用的电梯原本就自带梯控系统，只是开始没使用，后来才启用了。

　　“我们启用电梯的梯控，主要目的是保护业主生活的安全性、私密性，同时也有利于疫情防控。”该负责人说，使用电梯梯控是小区大多数业主同意的。

　　记者询问该负责人，是否在使用电梯梯控时组织业主进行投票表决，或有其他证据可以证明大多数业主同意使用梯控。该负责人表示，无法提供相关证据。

　　物业办：未征得业主同意，不能擅自使用梯控

　　电梯使用梯控，确实对业主生活有一定益处，但是想要启用电梯梯控，需要经过怎样的程序？记者联系了涧西区物业办。

　　涧西区物业办一名工作人员说，小区里的电梯属于业主共有物，广大业主对其享有占有、使用、收益和处分的权利，如果在物业服务合同中，没有事先约定电梯采用梯控管理，那么物业公司在使用电梯梯控系统前，应当事先征询广大业主的意见。

　　“无论是电梯自带梯控系统，还是在后期加装，如果物业公司想在小区某个单元楼使用电梯梯控，应当由该单元楼专有部分面积占比2/3以上的业主且人数占比2/3以上的业主参与表决，他们中一半以上的业主同意就可以使用，否则就不行。”该工作人员说。

　　此外，记者从市场监管部门了解到，他们将对时代阳光苑小区电梯梯控使用情况进行调查，了解到底是电梯自带，还是后期加装；如果是加装的，是否符合相关技术规定。

　　小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。

　　栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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