看望慰问老党员 鼓励多作新贡献

3日，市政协党组书记、主席杨炳旭带队赴嵩县，代表市政协党组看望慰问基层政协老党员委员，给他们送上党的关怀，并勉励再立新功。

3日，市政协党组书记、主席杨炳旭带队赴嵩县，代表市政协党组看望慰问基层政协老党员委员，给他们送上党的关怀，并勉励再立新功。

在嵩县往届政协委员乔长寿、常文广老党员家中，杨炳旭详细询问他们的生活和身体健康状况，对他们立足本职岗位忠诚践行党的初心使命，忠实履职尽责，为地方经济社会发展和政协事业作出的贡献予以充分肯定。杨炳旭表示，希望老党员保重身体、安享晚年，充分发挥自身优势作用，积极发挥余热，为加强和改进新时代政协工作，更好地助推洛阳加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌加油鼓劲、建言献策、再立新功。全市政协系统要传承老党员、老委员的优良作风，把他们对党忠诚、为民奉献的精神传承下去，引导广大委员和党员干部始终感党恩、听党话、跟党走，发挥好党员先锋模范作用，展示新时代党员精神风貌。政协组织和相关部门要继续关心老党员、老委员，用心用情做好服务保障，更好地支持他们团结引导群众、凝聚共识，力所能及地多作贡献。

杨炳旭还到车村镇政协工作联络处调研，看望慰问驻地县政协中共党员委员李文周等，勉励他们为基层群众和企业多办实事。

“七一”前夕，市政协机关党组还组织走访慰问困难党员活动，为关宏卿、李长龙、席天玉等送去组织关怀及节日问候。

张伊民等参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）