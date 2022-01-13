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古代的户籍制度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.04 08:19

　　如今，人们出远门得带身份证，乘车、住宿都离不了。古人出门也受管制——古代户籍制度森严，要是拿不出身份证明，小命说不定就玩儿完了！

　　明代规定，离乡者须持路引(类似于介绍信，注明从哪儿来、到哪儿去)，若不能证明身份，将被处以极刑！

　　人口问题关系国力强弱、赋税征调，不可不抓，历代统治者都很重视人口管理。商代便有人口登记制度。周代有“司民”，专管人口登记。此后，历代不断革新户籍制度，据此收赋税、拉壮丁服徭役。

　　汉代户口登记至少三年一次，登记时间一般是当年仲秋，老百姓须按时到县府接受审查。唐代户口登记更到位，连被登记人的面貌特征也不放过，谁脸上有痣，谁胡子很长……一一记录在册。

　　为防止有人逃避赋税和徭役，有些朝代实行连坐制(乡里制、保甲制等与其大同小异)，一人犯法，众人同罪。

　　以唐代东都洛阳为例：五家为一保，百户为一里，保内人犯了法，邻居要跟着受罚。要是你敢逃跑，你的亲友都得跟着遭殃。

　　由于赋税徭役太重，即便逃跑的后果很严重，仍有贫民冒险逃亡他乡——不跑活不下去，逃了或许还有一线生机。

　　有钱人没这烦恼。古代户籍分级，高级户口无须纳税服徭役。有钱人花钱买个特权户籍，就能减免赋税徭役。汉代有20级爵位，买爵到一定等级就可不纳税、不服役，甚至免于罪责。

　　户籍是世袭的，贵族的子女也是贵族，贱民的子女仍是贱民。唐、宋、元时期，贱籍不能“跳槽”，只能在低贱的行业混饭吃。

　　所以读书人拼尽全力也要考取功名，一人当官，鸡犬升天，子孙后代都跟着享福。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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