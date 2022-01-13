“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动今晚开启

为深入贯彻中央人才工作会议精神，认真落实省委创新驱动、科教兴省、人才强省战略和市委创新引领、人才强市工作部署，市委组织部、市委网信办将于今晚8时开展“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动。

为深入贯彻中央人才工作会议精神，认真落实省委创新驱动、科教兴省、人才强省战略和市委创新引领、人才强市工作部署，市委组织部、市委网信办将于今晚8时开展“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动。

活动面向社会各界英才，以综艺形式带领观众沉浸式感受来洛就业创业体验和青春时尚的生活社交场景，通过嘉宾访谈深入解读洛阳市“1+22”一揽子人才引育政策，充分展现洛阳富有活力、前景广阔的行业企业，大力宣传洛阳市高度重视人才需求、与各界英才共筑梦想的热切期待，为引育领军人才、产业创新人才、青年人才营造浓厚宣传舆论氛围，助力实现人才发展与城市发展的有机融合和良性互动。节目最后还将进行现场直播带“岗”，洛阳市4家不同类型重点企业的多个优质岗位虚位以待，“职”等你来。

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广大观众可通过洛阳广播电视台新闻综合频道、科教频道、文旅频道、移动频道，“精彩洛阳”官方微博、抖音号，“老贾播报”视频号，“无限洛阳”视频号，“直播洛阳”抖音号，“洛阳网”视频号、抖音号、快手号，“洛视频”视频号、抖音号，以及中国青年报客户端、河南日报、河南广播电视台、大河报、东方今报、顶端新闻、大象新闻所属新媒体平台等收看节目，感受洛阳不拘一格降人才的满满诚意。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)