高招录取即将开始 这些问题要弄清楚

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年高招录取工作即将开始，录取工作分批进行，依次为本科提前批、国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批、专科提前批和高职高专批。针对考生近期集中咨询的问题，市招生考试中心普招科负责人进行解答。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年高招录取工作即将开始，录取工作分批进行，依次为本科提前批、国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批、专科提前批和高职高专批。针对考生近期集中咨询的问题，市招生考试中心普招科负责人进行解答。

问：平行志愿投档120%，又不同意调剂，会被退档吗？

答：有可能被退档。根据近几年的情况来看，考生成绩未达专业线且不服从调剂，是造成考生达线(院校录取线)被退档的主要原因之一。同时，平行志愿投档120%，意味着院校投档线的人数比实际录取的新生多20%，投档线上的“边缘生”很可能有进档后退档的风险。因此，考生在报考时一定要“量分选报”，各志愿拉开梯度，避免出现退档。

问：填报征集志愿需要注意什么？

答：在每一批次录取结束之后，省教育考试院会将录取未满额的院校和余缺计划数向社会进行公布，供尚未被录取并达到分数要求的考生进行选报。

征集志愿填报需要注意以下几点——

达到分数要求且未被录取的考生才能填报。

要及时了解省教育考试院公布的尚未完成招生计划院校的余缺信息，必须在规定的时间内完成填报，逾期则不能再填报。

按规定选报院校志愿和院校服从调剂志愿。

谨慎选择院校和专业。如考虑所报院校剩余的专业自己能否接受，一旦被录取就不能退档调换等。

问：怎么知道自己是否被录取？

答：在录取工作结束后，考生可通过省教育考试院和高校提供的途径，查询和确认本人的录取结果。一般有以下几种查询途径——

①网站查询。省教育考试院官网、省招生考试信息网、省普通高校招生考生服务平台等。

②省教育考试院通过普通高招考生服务平台只读邮件向考生发送录取信息。

③“豫事办”小程序查询。考生可在支付宝首页搜索“豫事办”小程序，进入“录取结果查询”服务事项查询。

问：公费师范生大学毕业后必须回生源地服务吗？

答：是。师范生公费教育政策是指由中央财政负责安排师范类学生在校期间的学费、住宿费，并发放生活补贴，学生毕业以后必须回到生源省份从事至少6年教育工作。

公费师范生入学后，原则上不得转专业。无特殊原因未正常毕业，或未在规定时间内取得相应学历和教师资格证的，按违约处理，须补齐培养费并交纳50%违约金。

按照我省最新政策，培养合格的地方公费师范生毕业后，不再参加招教考试，通过考核招聘合格者直接办理事业单位人员录取、编制、工资等手续。

问：被大学录取不报到选择复读，影响下一年报考吗？

答：会造成不利影响。考生完成志愿填报，即视为与高校之间的志愿约定生效，不得擅自放弃。未经高校同意逾期不报到的考生，视为自行放弃入学资格，并如实记入其个人电子档案，在高招录取时作为对其品德衡量的依据。同时，在下一年高招录取中将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次(类别)，其填报志愿的学校数不超过2个。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）