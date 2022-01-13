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女艺人宋引章的觉醒之路(趣说《梦华录》)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.04 08:17

　　热播古装剧《梦华录》中的宋引章，是一个矛盾的存在。

　　她是京城教坊首席琵琶乐手，琵琶技艺冠绝京城，而且青春正好、貌若桃花，可是她一直觉得自己低人一等。为啥呢？

　　一夜成名的女艺人

　　《梦华录》的剧名，取自古籍《东京梦华录》。剧本的历史背景设定在北宋时期。

　　当时，东京汴梁(今开封)、西京洛阳等大城市商业繁荣、文化兴盛，娱乐项目很丰富。教坊里的乐伎擅长吹拉弹唱，深受欢迎，不但有朝廷“编制”，可以领工资，还常常受邀到勾栏瓦舍演出，能挣不少外快。

　　史载，宋朝的艺伎不用缴纳“个人所得税”，演出时挣的外快大都落进自己的腰包，朝廷不会过问。《宋稗类钞》里说，有一个姓屈的歌伎擅谱新曲，一天演七八场，瓦舍老板给她的分成有20多贯，相当于日薪一两万元。

　　宋引章本是江南第一琵琶手，后来，她随好姐妹赵盼儿进京，成了京城教坊琵琶色的教头，收入不少。业余，她与好姐妹合伙开茶坊、开酒楼，驻场演出挣外快，经济实力非凡。半遮面茶坊便因她而得名——“犹抱琵琶半遮面”，出自唐代诗人白居易的名作《琵琶行》。

　　有钱就罢了，宋引章还很有名。德高望重的前任宰相听了她弹的琵琶曲后大为折服，亲手在她的琵琶上题写“风骨”二字。宋引章一夜爆红，成了粉丝追捧的女明星。

　　贱籍女子的隐痛

　　有名有利的宋引章并不感到快乐，因为她出身贱籍，身份低贱，自觉活得没有尊严。

　　宋朝的户籍制度将人划为三六九等，王公贵族是人上人，中间是士、农、工、商四大阶层，贱籍是人下人，社会地位最低，不能参加科举考试，不能做官，不许购置田产，不能和其他阶层的“良人”通婚。

　　更令人绝望的是，贱籍世代相传，除非朝廷特赦，否则贱民的子女也是贱民，只能从事“贱业”，比如当奴仆、乐工、娼妓，永世不得翻身。

　　宋引章出身乐籍，算是贱籍中待遇较好的那一类，可以卖艺不卖身，但在世人眼中，她比娼妓好不了多少。高官政要动辄让她陪酒，对她召之即来挥之即去；纨绔子弟把她当玩物，欺骗她，羞辱她，随意玩弄她的感情。

　　世人的轻视鄙夷，如巨石压在胸口，让宋引章抬不起头、喘不过气。她心心念念地想摆脱贱籍，唯一的奋斗目标便是脱籍从良。

　　张好好哪里好

　　同是贱籍女子，《梦华录》中的花魁张好好似乎比宋引章自信一些。

　　在《梦华录》里，张好好是乐营教坊的高级歌伎，歌喉美妙，名动京城，曾入宫为官家(皇帝)献唱，风头无两。宋引章初入京城，见到张好好骑着高头大马风光游街，大才子柳九官人亲自为其牵马，艳羡不已。

　　柳九官人的原型当是北宋风流才子柳永。柳永本名柳三变，因排行第七又称柳七。他才华横溢，然科考屡试不中，自暴自弃，整日流连于青楼，听歌买笑，写了不少新词妙句，被收入高中教材的《雨霖铃》便是他的名作。

　　张好好的原型，或是唐朝歌伎张好好。诗人杜牧在《张好好诗》中提到，张好好是乐籍女子，小有名气，无奈身世坎坷，十几岁时被人纳为小妾，没过几年就被抛弃，在洛阳城当垆卖酒。

　　《梦华录》中的张好好，虽然与历史上的张好好同名，且同为身份卑微的乐籍，但是她积极乐观，不向命运低头，并未因旁人的眼光而自轻自贱。

　　见宋引章为身份自卑，她鼓励对方挺腰直背抬头做人：贱籍怎么了？咱靠自己本事过活，整日里穿金戴银、不愁吃喝，被文人墨客捧着，被高官贵爵追着，不用卖身，也不用像闺阁千金那样处处受拘，哪里不如人了？

　　这番话说得宋引章振作了不少。此后，宋引章专注技艺，精益求精，至于剧情进展到最后，她有没有摆脱贱籍，反倒没那么重要了。人生难免有缺憾，关键是别被这缺憾打趴下。想获得别人的尊重先要自尊自强，要成就自我先要接纳自己。别人的眼光其实没那么重要，自己活得带劲儿就行！(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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