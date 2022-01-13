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高招第三次志愿填报今日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 08:22

　　7月4日8时至6日18时，我省进行2022年高招第三次志愿填报。市招生考试中心普招科负责人提醒，考生要把握好报考时间，根据自身实际，合理规划，科学报考。

　　●专科提前批(除艺术、体育类外)

　　专科提前批包括艺术、体育、定向培养军士、空乘、航海、医学等专科，各类别不得兼报。第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1至4个高校志愿，每个志愿可填报1至5个专业和是否同意调剂专业。

　　市招生考试中心普招科科长高冰南说，填报专科提前批次志愿的考生，第一志愿要求稳，建议填报有把握的学校；第二志愿学校之间拉开梯度，可报往年生源不足的学校，最好服从专业调剂。

　　●体育类专科

　　体育专科批次实行平行志愿，采取“院校+专业”的模式，每批次设9个志愿，每个志愿可填报1个高校，每个高校可填报1个专业，不设专业调剂。

　　●艺术类专科

　　自今年起，艺术专科批次的各专业招生实行平行志愿投档模式，考生可填报9个志愿，1个“学校＋专业(或专业类)”为1个志愿，不设置学校调剂和专业调剂志愿。

　　高冰南介绍，该批次投档方式为，依据省定投档线计算考生投档排序成绩，将排序成绩从高分到低分排位，按照位次优先的原则，由计算机根据考生平行志愿的自然顺序逐一检索匹配，检索到计划未满额的志愿，即进入志愿拟投档队列，全部检索完后，将考生电子档案一次性投给相应院校。

　　高冰南提醒：考生要把自己最想上的学校写在前面，做到选报院校拉开梯度，靠后的志愿要选保底学校。更重要的是，要仔细查看所报学校招生简章要求，避免因不符合条件落榜。

　　●高职高专批

　　参加该批次录取的是其他无特殊要求的普通类专科专业。该批次实行平行志愿，可填报1至6个高校志愿，每个高校志愿可填报1至5个专业和是否同意调剂专业。

　　“按照要求，志愿填报结束后，未填报者视为放弃，且无法补报。”高冰南说，建议考生在志愿填报截止前一天填报完毕，提交前要仔细检查，避免因网络堵塞造成无法完成。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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