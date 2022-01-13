时隔50多年 洛阳籍烈士魂归故里

去时青年身，归来英雄魂。6月30日上午，市烈士陵园庄严肃穆，一场特别的安葬仪式在这里举行，洛阳籍烈士石树欣时隔50多年终于魂归故里。

石树欣烈士魂归故里

去时青年身，归来英雄魂。6月30日上午，市烈士陵园庄严肃穆，一场特别的安葬仪式在这里举行，洛阳籍烈士石树欣时隔50多年终于魂归故里。

石树欣是老城区人。1963年，年仅20岁的他放弃工作，响应号召离家从军报国。1964年6月，他随部队在黑龙江省伊春市丰林县五营镇执行任务时光荣牺牲，被安葬在当地。1964年7月，石树欣被批准为革命烈士。

今年4月，在全国零散烈士墓迁移工作中，市退役军人事务局接到黑龙江省丰林县退役军人事务局关于寻找石树欣烈士亲人的线索后，立即交由老城区退役军人事务局办理。

老城区退役军人事务局在辖区内多方排查后，找到了石树欣的弟弟、妹妹等家人。得知石树欣的相关信息后，其家人向老城区退役军人事务局表达了将其遗骸迁回洛阳的迫切愿望。

“经与丰林县退役军人事务局联系，石树欣烈士墓属于零散烈士墓。”市退役军人事务局优抚科有关负责人说，根据有关规定，零散烈士墓经家人申请，可以迁回户籍地烈士陵园。

随后，老城区退役军人事务局多次与丰林县退役军人事务局联系对接，双方密切配合，制订迁葬方案，以便让烈士英魂还乡。