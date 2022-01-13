洛阳市开展“喜迎二十大、银晖传理响”宣讲活动

近日，记者从市委老干部局获悉，为喜迎党的二十大、营造良好理论宣讲氛围，我市从7月1日起组织离退休干部开展“喜迎二十大、银晖传理响”宣讲活动。

近日，记者从市委老干部局获悉，为喜迎党的二十大、营造良好理论宣讲氛围，我市从7月1日起组织离退休干部开展“喜迎二十大、银晖传理响”宣讲活动。

“喜迎二十大、银晖传理响”宣讲活动，是市委老干部局贯彻落实中央和省委、市委工作部署，充分发挥广大离退休干部的政治优势、经验优势和威望优势，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的创新载体。市、县两级老干部工作部门将以市老干部大学作为主阵地，面向机关、县区、企业等单位，分层分级广泛开展形式多样、内容丰富的主题宣讲活动。宣讲内容主要包括党的十九届六中全会精神、党的百年奋斗重大成就和历史经验、文化自信、乡村振兴、平安建设等方面。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯伟玉）