洛阳市人大常委会开展“四个万家”活动

近日，市人大常委会出台《深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、聚万家心”活动实施方案》(以下简称《方案》)，从7月起至明年3月，在全市各级人大和人大代表中开展“四个万家”活动，倾听民声，反映民意，解决民忧，用“乡音”传递党音、浸润民心。

近日，市人大常委会出台《深入开展“进万家门、知万家情、解万家忧、聚万家心”活动实施方案》(以下简称《方案》)，从7月起至明年3月，在全市各级人大和人大代表中开展“四个万家”活动，倾听民声，反映民意，解决民忧，用“乡音”传递党音、浸润民心。

《方案》要求，各级人大和人大代表要扭住市委提出的产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，结合“万人助万企”活动，就近就便进企业、到村组，开展大调研大走访，以开展“四个万家”活动为载体，帮助企业和群众解决实际困难。

《方案》明确，要做好大宣传，走进万家门，切实把党的惠民政策、洛阳发展建设的成效、市委的工作思路和目标等送到千家万户。要开展大走访，知晓万家情，围绕群众关注的“热”问题、基层久拖未决的“老”问题、制约农村农业经济发展的“难”问题，采取“面对面”“背靠背”等方式，察实情、找问题、听意见。要实施大调研，排解万家难，认真听取基层、企业和群众反映，深入了解当前所面临的困难，精准把握生产生活中需要化解的矛盾，做到摸实情全面彻底、找短板找准看清。要推进真整改，凝聚万家心，尤其要聚焦关系群众切身利益、企业发展的瓶颈问题，因人因事、逐一分析，一案一策、逐案解决，切实提升群众满意度、获得感。

“把‘四个万家’活动与‘能力作风建设年’活动相结合，持续掀起亲民安民、排忧解难、推动发展的热潮。”市人大常委会有关负责人表示，此次活动就是要发挥各级人大代表覆盖面广，与人民群众联系最紧密、最直接的优势，带着感情和责任深入村、组、户、企业车间，认真倾听群众呼声，打通意见收集渠道，解决群众和企业的“急难愁盼”，做到民有所呼、我有所应，以惠民助企的实际行动暖人心、聚民心。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 李现森)