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乘客突然不适 洛阳实习护士紧急救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 08:20
王帅华的生活照 （受访者供图）

　　2日晚，在洛阳开往深圳的K538次列车上，一名男子突然出现胸闷、心慌、头晕等不适症状，急需医护人员帮助。同车的市东方人民医院(河科大三附院)神经外科的“00后”实习男护士王帅华闻讯，第一时间进行紧急救助。

　　听到求助广播，他一路小跑赶去救人

　　当日19时许，K538次列车正往南阳的方向行驶。

　　“旅客朋友们，列车14号卧铺车厢有乘客突然不适，急需医护人员帮助……”突然，一阵急促的广播声响起，坐在3号车厢的王帅华出于职业敏感，立即起身。

　　王帅华是河南省推拿职业学院护理专业的学生，目前在市东方人民医院(河科大三附院)实习，他趁着双休日到南阳看望朋友。看了看车厢上的指示牌，他一路小跑来到了14号车厢。

　　“我是医护专业的，是不是有人需要帮助？有没有拨打120？”找到列车长，王帅华赶紧询问情况，得知车快要到达南阳站，列车长已经联系当地的120后，他赶紧跟着列车长和患者家属来到患者身边。

　　果断进行救助，全程陪护助其脱险

　　“突发疾病的乘客是一名男子，今年57岁，他躺在下铺用手捂着头，双眼紧闭，表情痛苦。”王帅华说，他赶紧蹲下身，一边摸其脉搏，一边询问情况。

　　该男子的家人说，患者有冠心病、高血压史，突然出现胸闷、心慌、头晕等不适症状，他们用携带的电子血压计给患者量了血压，看到数值较高，便让他吃了降压药。

　　“还有没有其他急救药？”得知该男子有冠心病史，加上心率较快，王帅华赶紧向家属要来硝酸甘油，指导该男子舌下含服。

　　“感觉怎么样？头还晕吗？”王帅华守在该男子身边，密切观察他的身体状况。约半个小时后，该男子胸闷、心慌的症状有所缓解，可仍然血压较高、心率较快。

　　听到该男子一直说头晕，王帅华赶紧在他的头下垫了一个枕头，以帮助他缓解症状。

　　希望能学以致用，帮助更多需要帮助的人

　　列车到达南阳站后，当地的医护人员上车帮患病男子测量了生命体征，王帅华跟医护人员交代情况后，该男子被接下车接受进一步检查。家属连连向他说谢谢。

　　王帅华说，虽然学过急救知识，但这是他第一次遇到此类情况，他跟实习科室的老师汇报了自己的应对方式，得到老师的认可。

　　“当时想学医，就是希望能尽自己一份力，帮助那些被疾病困扰的人。”王帅华说。

　　“希望明年实习期结束后，能够学以致用，帮助更多需要帮助的人。”王帅华说，他希望借助洛阳网提醒有高血压、心血管等疾病的中老年朋友，出行时一定要备好常用药和急救药，如果条件允许，还可以携带电子血压计，以备不时之需。（洛报融媒·洛阳网记者 程芳菲 通讯员 尤云飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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