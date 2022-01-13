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洛阳今日有分散性阵雨或雷阵雨 气温24℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.04 08:20

　　连日来，洛阳阵雨天气持续，空气湿度增大，闷热感伴随，今天，请您提前做好上下班路上下雨的准备，将雨具带在身边，有备无患。

　　省气象台预计，未来几天全省降雨依然频繁，对流性降水为主，要特别关注强对流天气的发生，请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范。

　　市气象台根据气象资料分析，本周前期我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区有短时强对流天气；中期我市天气转晴，7日至8日最高气温将升至37℃以上，局部达40℃；后期受副高摆动影响，我市多局地阵雨或雷阵雨天气。具体预报如下——

　　今天：阴天间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温24℃到33℃。

　　明天：阴天有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温24℃到33℃。

　　6日(周三)：多云转晴天，气温25℃到36℃。

　　7日(周四)：晴天间多云，气温27℃到38℃。

　　8日(周五)：晴天间多云，气温27℃到39℃。

　　9日(周六)：多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温26℃到37℃。

　　10日(周日)：多云间阴天，有分散性中阵雨或雷阵雨，气温25℃到36℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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