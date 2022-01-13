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孟津区强化瀍河综合治理 实现“一河清水送洛城”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.03 18:39

　　日前，记者走进位于孟津区朝阳镇的瀍源公园，但见水面清澈见底，两岸郁郁葱葱，风景如画。

　　近年，孟津区深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，强化瀍河综合治理，建设瀍源生态公园，防治水污染，保护水资源，实现河畅、水清、岸绿、景美。

　　瀍河全长38.8公里，源头位于孟津区横水镇寒亮村，在洛浦公园东段朱樱桥附近汇入洛河。在孟津，瀍河流经横水、小浪底、城关、朝阳4个镇的17个行政村，全长29.6公里。早年，地下水位下降，致使源头泉眼干涸，瀍河成了季节性河流，加之河流两侧村庄生活污水的注入，让这里成为一条臭水沟。

　　近年，孟津区将境内的瀍河治理作为水污染防治攻坚战的重要内容，实施了全流域治理，从瀍河源头至孟津九泉水库为生态涵养段；九泉水库至瀍源公园为截污治污、水质提升段；瀍源公园至朝阳镇后李村为提升行洪能力段。

　　以瀍源公园至朝阳镇后李村段为例，该段按20年一遇防洪标准设计，增加了48道溢流堰、13万平方米绿地，彻底改变了汛期遇洪水“两年一改线，三年淹一回”的历史。

　　为巩固瀍河综合治理实效，孟津区加大宣传力度，在瀍河两侧设置警示牌，利用微信群推送、大喇叭巡回广播、悬挂条幅等形式，加大对水污染防治、水环境保护等相关知识进行普及。同时，该区取缔了河道周边散乱污企业，并对流域禁养区内的畜禽养殖场进行全面排查清理，对河流进行了绿化、亮化，实现“一河清水送洛城”。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 王艳杰 通讯员 范政和 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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