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红色曲剧现代戏《货郎传奇》在栾川上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.03 17:24

　　7月1日晚，红色曲剧现代戏《货郎传奇》在栾川县首演。

　　《货郎传奇》充分挖掘栾川县丰富的红色资源，通过戏曲的形式再现红二十五军途径栾川，播洒红色种子的史实。该剧由国家一级编剧何中兴创作，国家一级导演王建伟执导，坚持高起点打造、高标准制作，用精品舞台艺术向建党百年献礼，为党史学习教育的开展提供生动教材。

　　该剧讲述了1934年12月，红二十五军在长征途径栾川县叫河镇途中，陷入敌军设置的“铁桶阵”，在货郎陈廷贤的指引带路下，军长程子华、政委吴焕先率领部队沿着一条在军事地图上都没有标注的险峻小道成功突围，与陕甘红军二十六军、二十七军胜利会师的真实故事。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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