“行走洛阳 读懂历史”主题讲座之“非遗看洛阳”系列开讲

2日下午，“非遗看洛阳”系列首场讲座在洛阳市图书馆举行，洛阳理工学院视觉设计系主任、副教授，河洛非遗艺术传习所负责人李晓丹带来《河洛非遗概说——传承千年的文化密码》主题讲座。

2日下午，“非遗看洛阳”系列首场讲座在洛阳市图书馆举行，洛阳理工学院视觉设计系主任、副教授，河洛非遗艺术传习所负责人李晓丹带来《河洛非遗概说——传承千年的文化密码》主题讲座。

记者从洛阳市图书馆了解到，为充分发挥图书馆的公共文化服务职能，推动全民阅读深入开展，该馆依托河洛讲坛，以“行走洛阳 读懂历史”为主题，邀请专家学者、非遗传承人，立足洛阳丰富的文化历史积淀，开展“情系大运河”“非遗看洛阳”“穿越千年神都”“文艺相拥洛城”四大系列讲座，以深入挖掘洛阳历史遗迹、风土人情、艺术瑰宝等。

其中，“非遗看洛阳”系列主题讲座活动时间为7月至12月，依托河洛地区丰富的非遗文化资源，邀请专家学者、非遗传承人从海神乐、洛阳铲、三彩和澄泥砚艺术、洛阳古陶、掐丝珐琅(景泰蓝)等方面一起领略河洛非遗之美，解读传承数千年的文化密码。

非遗作为国家和民族历史文化成就的重要标志，承载着独特的民族记忆，系列主题讲座同步采用线下、线上两种活动方式，通过洛阳网、洛阳旅游、百姓文化云、洛阳市图书馆视频号进行直播，县区级公共图书馆、城市书房进行相应的转播，实现活动阵地全覆盖。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 张炜)