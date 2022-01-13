中招成绩明日公布 三种方式可查

洛阳市教育局发布信息，2022年洛阳市中考成绩将于7月4日8：30公布。
洛阳市教育局发布信息，2022年洛阳市中考成绩将于7月4日8：30公布。
洛阳市教育局发布信息，2022年洛阳市中考成绩将于7月4日8：30公布，查询须知如下：
一、查询时间
7月4日8：30-7月5日18：30
二、查询方式
1.初三考生可凭个人准考证号、证件号码、密码登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台查询。(所查询成绩含政策加分)
2.初二、初三考生均可关注洛阳市教育局微信公众号输入姓名、准考证号查询。(所查询成绩不含政策加分)
3.初二、初三考生均可凭姓名和准考证号登录洛快办APP查询。(所查询成绩不含政策加分)
三、注意事项
1.需进行中招成绩复核的在校考生，可于7月5日前向所在学校提交中招成绩复核申请；区中招办汇总辖区学校申请后，于7月6日至7日到市中招办进行复核。
2.需进行中招成绩复核的社会考生，可于7月5日前到报名所在区中招办提交中招成绩复核申请；区中招办汇总后，于7月6日至7日到市中招办进行复核。
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