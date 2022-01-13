曝光！洛阳市3家培训机构被查处

近期以来，市、县两级教育行政部门组建明察暗访组，全面排查整治违规组织校外培训行为。

近期以来，市、县两级教育行政部门组建明察暗访组，全面排查整治违规组织校外培训行为。但仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策要求，违规组织培训，所有违规培训不受法律保护，而且培训效果无保障、培训行为不规范、安全风险大，现将3起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

西工区英福教育违规组织英语培训被查处

6月28日，西工区教体局联合区市场监管局等部门对原英福教育(现小梯托管)进行日常巡查发现，该机构以托管班作掩护违规组织英语培训。英福教育位于西工区凯旋路和体育场路交叉口东侧(市农业银行东邻)天仁商务3楼，举办者是李某，身份证号413024********0056，该机构原为一家无证无照英语培训机构，今年5月，英福教育更名为小梯托管，“双减”以来，西工区教体局先后三次约谈其负责人并多次现场制止其正在进行的英语培训，但该机构依然置若罔闻、我行我素，给我市培训机构监管工作带来了严重影响。6月29日西工区教体局和市场监管局联合约谈其负责人，要求其停止一切违规学科类培训行为，按照营业执照允许的范围内进行合法经营。该负责人当场表示，现已停止了英语培训，原在英福教育缴费的学员可以有序退费或转为托管服务，今后一定会合规经营。