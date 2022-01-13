关于廉政建设，洛阳选调生开展读书分享活动

2日，洛阳市2020届、2021届20余名选调生在隋唐大运河文化博物馆，开展以“廉政”为主题的第6期读书分享活动。

2日，洛阳市2020届、2021届20余名选调生在隋唐大运河文化博物馆，开展以“廉政”为主题的第6期读书分享活动。

选调生程佳贝分享了《正风反腐就在身边》一书的阅读心得，重点阐述了未来如何践行廉政准则。程佳贝表示，要做好“知”与“行”结合、“自律”与“他律”结合，“勤小物，治其微”，始终对党纪国法心存敬畏，坚决筑牢拒腐防变的思想防线。

选调生冯琦在分享《修炼共产党人的“心学”——读懂不想腐的心理学》一书时，结合具体鲜活的案例，细致分析了干部贪腐问题的外因和内因，提出年轻干部必须在真学真信中坚定理想信念，在工作实践中锤炼坚强意志，在廉洁从政的道路上树立正确的价值导向。

选调生刘双峰挑选了《正风反腐就在身边》书中的典型案例，深入浅出地分析出目前贪腐案件呈现出的四个特点。面对如今出现违纪违法干部年轻化、涉案金额巨大现象，刘双峰向选调生发起呼吁，应常思防微杜渐之诫，练就拒腐防变的“金钟罩”，将青春融入基层土壤，用汗水诠释责任与担当。

选调生卢博琛分享阅读《修炼共产党人的“心学”——读懂不想腐的心理学》一书心得体会，结合自身阐述了自己对共产党人“心学”的理解：不忘初心、去除私心、长存戒心、保持平衡心，从心理上拒绝腐败，让“清廉”成为一种心理常态。

通过分享交流，进一步加深了选调生对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识。选调生们纷纷表示，要牢记习近平总书记的嘱托，让“一切廉洁的文化入脑入心，沉淀在我们的血液里，融汇到我们的从政行为中，永葆共产党员的先进性”，在工作岗位上始终做到守初心、遵法纪、转作风、干实事，用“清廉”书写新时代洛阳奋进新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孙留洋 文/图）