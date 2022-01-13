洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于廉政建设，洛阳选调生开展读书分享活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.03 13:11

　　2日，洛阳市2020届、2021届20余名选调生在隋唐大运河文化博物馆，开展以“廉政”为主题的第6期读书分享活动。

　　选调生程佳贝分享了《正风反腐就在身边》一书的阅读心得，重点阐述了未来如何践行廉政准则。程佳贝表示，要做好“知”与“行”结合、“自律”与“他律”结合，“勤小物，治其微”，始终对党纪国法心存敬畏，坚决筑牢拒腐防变的思想防线。

　　选调生冯琦在分享《修炼共产党人的“心学”——读懂不想腐的心理学》一书时，结合具体鲜活的案例，细致分析了干部贪腐问题的外因和内因，提出年轻干部必须在真学真信中坚定理想信念，在工作实践中锤炼坚强意志，在廉洁从政的道路上树立正确的价值导向。

　　选调生刘双峰挑选了《正风反腐就在身边》书中的典型案例，深入浅出地分析出目前贪腐案件呈现出的四个特点。面对如今出现违纪违法干部年轻化、涉案金额巨大现象，刘双峰向选调生发起呼吁，应常思防微杜渐之诫，练就拒腐防变的“金钟罩”，将青春融入基层土壤，用汗水诠释责任与担当。

　　选调生卢博琛分享阅读《修炼共产党人的“心学”——读懂不想腐的心理学》一书心得体会，结合自身阐述了自己对共产党人“心学”的理解：不忘初心、去除私心、长存戒心、保持平衡心，从心理上拒绝腐败，让“清廉”成为一种心理常态。

　　通过分享交流，进一步加深了选调生对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识。选调生们纷纷表示，要牢记习近平总书记的嘱托，让“一切廉洁的文化入脑入心，沉淀在我们的血液里，融汇到我们的从政行为中，永葆共产党员的先进性”，在工作岗位上始终做到守初心、遵法纪、转作风、干实事，用“清廉”书写新时代洛阳奋进新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孙留洋 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳钼业投资建设的全球最大钴矿山将...
  • 到2025年，洛阳将推动农机装备产业规...
  • 局部地区暴雨！双休日出门，请注意携...
  • 今日起，应天门灯光秀恢复播放
  • 双休日享受清凉 下周高温天再现
  • 洛阳与国家开发银行河南分行签约 最新...
  • 诚信老人西瓜滞销 爱心企业出手包圆儿
  • 徐衣显主持召开专题会议研究项目建设...
  • 这个暑期，带孩子到洛阳博物馆参与研...
  • 市创建办在涧西区督查发现：部分区域...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    燕鸥求偶

    夏荷与紫薇

    游园随拍

    天空之境
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605