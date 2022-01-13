洛宁县上戈镇：“五美庭院”奏响乡村振兴“协奏曲”

走进洛宁县上戈镇庙洼村，一幅村净、景美、人和的美丽乡村画卷徐徐展开：一面面漂亮的墙体彩绘引人瞩目，昔日各家颜色不统一、破旧的院墙，变为寓意美好生活的独特风景，三三两两的妇女正在自家房前屋后进行翻土、栽花工作。不久的将来，村子的“颜值”将有更大的提升。

走进洛宁县上戈镇庙洼村，一幅村净、景美、人和的美丽乡村画卷徐徐展开：一面面漂亮的墙体彩绘引人瞩目，昔日各家颜色不统一、破旧的院墙，变为寓意美好生活的独特风景，三三两两的妇女正在自家房前屋后进行翻土、栽花工作。不久的将来，村子的“颜值”将有更大的提升。

6月29日，上戈镇在庙洼村举行“五美庭院”示范户表彰大会，为庙洼村、杜河村、上戈村的10户“五美庭院”示范户颁发荣誉奖牌。

今年以来，洛宁县上戈镇将创建“五美庭院”与农村人居环境整治有机结合，明确镇党委副书记牵头、多个相关部门负责人参与、一名村干部担任专干的管理体系，通过微信群、乡村大喇叭、悬挂标语等，营造浓厚的创建氛围，带动全员上阵参与人居环境整治。同时，该镇积极开展“比一比，拼一拼”等活动，激励群众发挥特长打造“绿化角”“庭院花圃”等，扮靓自家庭院，并坚持每日巡查、每月奖惩，对工作成效较好、群众满意度较高的村列入“正面清单”，将创建工作推进缓慢、问题整改不彻底的村列入“负面清单”，调动各行政村创建工作的积极性和主动性。

苹果是上戈镇的一张特色名片，该镇结合当地苹果种植、采摘等特色优势，将老宅改造提升为具有独特乡村风貌的民宿，和采摘游等相结合，积极发展庭院经济，盘活闲置空间、改善乡村容貌，实现颜值和产值双提升。

表彰会结束后，洛宁县妇联还邀请专业的收纳师对参会妇女进行衣物收纳和垃圾分类培训，提高妇女熟练掌握家居内务整理技能，充分发挥其在生态文明建设中的独特优势和作用，为助推美丽乡村建设、推动乡村振兴贡献巾帼力量。（洛报融媒·洛阳网记者 金曦 通讯员 赵笑菊 杨慧怡 文/图）