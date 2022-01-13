洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛宁县上戈镇：“五美庭院”奏响乡村振兴“协奏曲”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 16:07

　　走进洛宁县上戈镇庙洼村，一幅村净、景美、人和的美丽乡村画卷徐徐展开：一面面漂亮的墙体彩绘引人瞩目，昔日各家颜色不统一、破旧的院墙，变为寓意美好生活的独特风景，三三两两的妇女正在自家房前屋后进行翻土、栽花工作。不久的将来，村子的“颜值”将有更大的提升。

　　6月29日，上戈镇在庙洼村举行“五美庭院”示范户表彰大会，为庙洼村、杜河村、上戈村的10户“五美庭院”示范户颁发荣誉奖牌。

　　今年以来，洛宁县上戈镇将创建“五美庭院”与农村人居环境整治有机结合，明确镇党委副书记牵头、多个相关部门负责人参与、一名村干部担任专干的管理体系，通过微信群、乡村大喇叭、悬挂标语等，营造浓厚的创建氛围，带动全员上阵参与人居环境整治。同时，该镇积极开展“比一比，拼一拼”等活动，激励群众发挥特长打造“绿化角”“庭院花圃”等，扮靓自家庭院，并坚持每日巡查、每月奖惩，对工作成效较好、群众满意度较高的村列入“正面清单”，将创建工作推进缓慢、问题整改不彻底的村列入“负面清单”，调动各行政村创建工作的积极性和主动性。

　　苹果是上戈镇的一张特色名片，该镇结合当地苹果种植、采摘等特色优势，将老宅改造提升为具有独特乡村风貌的民宿，和采摘游等相结合，积极发展庭院经济，盘活闲置空间、改善乡村容貌，实现颜值和产值双提升。

　　表彰会结束后，洛宁县妇联还邀请专业的收纳师对参会妇女进行衣物收纳和垃圾分类培训，提高妇女熟练掌握家居内务整理技能，充分发挥其在生态文明建设中的独特优势和作用，为助推美丽乡村建设、推动乡村振兴贡献巾帼力量。（洛报融媒·洛阳网记者 金曦 通讯员 赵笑菊 杨慧怡 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳钼业投资建设的全球最大钴矿山将...
  • 到2025年，洛阳将推动农机装备产业规...
  • 局部地区暴雨！双休日出门，请注意携...
  • 今日起，应天门灯光秀恢复播放
  • 双休日享受清凉 下周高温天再现
  • 洛阳与国家开发银行河南分行签约 最新...
  • 诚信老人西瓜滞销 爱心企业出手包圆儿
  • 徐衣显主持召开专题会议研究项目建设...
  • 这个暑期，带孩子到洛阳博物馆参与研...
  • 市创建办在涧西区督查发现：部分区域...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    燕鸥求偶

    夏荷与紫薇

    游园随拍

    天空之境
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605