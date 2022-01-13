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来洛参加2022“知行中国—全球青年领袖计划”的留学生表示：洛阳让我很着迷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 16:07

　　“爷爷，能不能讲讲您入党的故事？”7月1日，在洛龙区李楼镇石罢村，几名大学生正围坐在两位老党员身边，听他们讲述自己的入党故事。在这些大学生中，还有一些外国面孔。

　　为加强中外青年对话交流，加深中外青年对中国的了解，培养未来青年领导者，推动人类命运共同体建设，中国教育国际交流协会组织开展2022“知行中国—全球青年领袖计划”。洛龙区委办公室联合郑州大学国际教育学院共同进行项目申报，选拔12名学生参加，包括6名外国留学生和6名中国学生。他们来到洛阳市洛龙区走访交流，参观洛阳市大数据产业园、洛龙区“青创之家”、李楼镇等地，了解洛阳数字化建设、城市发展以及乡村振兴相关情况，以文字和影像记录的形式总结交流成果。

　　“我很喜欢洛阳，它能把科技的发展与城市文化内涵融合起来，真的很棒！”在参观完洛阳的多家科技企业后，来自罗马尼亚的安娜感叹道。安娜是郑州大学旅游管理专业的硕士研究生，十分热爱中国文化，曾参加今年的《中国诗词大会》。她告诉记者，这是她第四次来到洛阳： “我去过龙门石窟和白马寺，这里的悠久的历史文化让我很着迷。”

　　来自也门的阿克林是郑州大学公路与铁路工程专业的硕士研究生，来到洛阳的第一天，他就计划要和团队的同学一起去喝牛肉汤。“洛阳人民很热情，城市也很漂亮，能在这里工作生活一定很幸福。”阿克林说，“这次我对洛阳有了更深的了解，这是一座充满机遇的城市，适合青年人发展。”（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 马岚 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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