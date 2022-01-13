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市创建办在涧西区督查发现：部分区域脏乱差现象亟须整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 10:38
华侨新村一区毁绿种菜现象严重

　　昨日上午，市创建办在涧西区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，部分居民小区、背街小巷、小游园存在脏乱差等问题，仍需加大治理力度。

　　群众反映，华侨新村一区长期存在管理混乱、环境脏乱差问题。此前，市创建办接到群众投诉，曾在此实地暗访，并向涧西区发出整改通知。

　　昨日，记者在现场看到，居民楼周边垃圾随处可见，垃圾桶未分类且破损脏污，飞线充电、毁绿种菜现象严重，杂物及建筑材料乱堆乱放。“目前看来，相关问题整改并不彻底。”督查人员说。

　　在连接中州西路与建设路的十五号小铁桥路段，位于桥边的中州渠南侧堤岸上堆积大量果蔬垃圾，绿化带里烟头、纸屑等无人清理，人行道上的路灯杆基槽被垃圾填充，且未设遮挡物和警示标牌，存在一定安全隐患。

　　在衡山路至芳华路保通路段，围挡下存在大量建筑垃圾；紧邻芳华路的一个名为衡山游园的小游园内，绿地上的垃圾无人清理；衡山路一处滨河游园项目工地上，垃圾偷倒、乱倒情况严重。

　　针对上述情况，市创建办督查人员一一拍照取证，并移交相关责任单位，要求其落实主体责任，尽快对垃圾进行清运，持续提升周边环境，市创建办将对问题整改情况进行跟踪问效。在此，呼吁广大市民爱护公共环境卫生，不随意丢弃垃圾，保持市容市貌干净整洁。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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