他，写出了“诗意东方红”的激情

今年87岁的边玺中老人，是中国一拖的退休职工。他从1958年开始写诗，作品曾入选诗集《我为祖国造铁牛》，出版有个人诗集《内陆河》。让人钦佩的是，如今老人依然坚持创作，愿望是“多写一些好诗歌”。

边玺中老人

今年87岁的边玺中老人，是中国一拖的退休职工。他从1958年开始写诗，作品曾入选诗集《我为祖国造铁牛》，出版有个人诗集《内陆河》。让人钦佩的是，如今老人依然坚持创作，愿望是“多写一些好诗歌”。

“洛阳这地方热情，黏着人不让走”

边玺中，河南南阳人。1956年，他从郑州一所技工学校毕业后，进入中国一拖工作。

据《一拖厂志》记载，1954年2月20日，原国家计委确定在我市涧河以西建拖拉机制造厂。1954年9月，中国一拖宿舍开工兴建；1955年10月1日，厂房动工兴建；1956年开始安装设备；1958年调试生产；1959年11月1日，第一期建厂工程基本完成，并正式投入批量生产。

“我刚到中国一拖报到时，中州西路涧西区段还是土路，一下雨都是黄泥，脚踩进去，很难拔出来。”边玺中回忆道，“工友们开玩笑说，洛阳这地方热情，黏着人不让走。”

边玺中记得，当时中国一拖发动机厂厂房已经建好，还没有安装设备，不过厂房里装了篮球架，工人们就在厂房里打篮球。

进厂之后，边玺中被分到修造厂非标准车间。“起初，我觉得非标准车间这个名字不好，为啥不让我到标准车间呢？后来才知道，非标准车间比标准车间的技术要求更高。”边玺中笑着说，后来，他的工作岗位有所调整，最终在中国一拖运输处退休。