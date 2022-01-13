高招第二次志愿填报今日18时结束

今日18时，我省2022年高招第二次志愿填报将结束。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，尽早完成填报，以免网络堵塞。

今日18时，我省2022年高招第二次志愿填报将结束。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，尽早完成填报，以免网络堵塞。

怎样确定自己志愿填报成功？

考生在规定时间内完成志愿填报，点“保存”即为填报志愿完成。考生若想确认自己志愿是否保存成功，可重新登录志愿填报系统，查看自己的个人信息。

需要注意的是，已保存的志愿1个小时后才可修改，考生第一次保存志愿后，在该批志愿填报截止时间前只有两次修改并保存志愿的机会。

第二次志愿填报后，何时录取、征集志愿？

此次填报的志愿，录取、征集志愿时间安排如下。

本科一批(特殊类型招生同批进行)，7月18日至20日录取，7月22日9时至18时征集志愿。

地方专项计划本科批，7月21日录取，7月22日9时至18时征集志愿。

本科二批，7月28日至30日录取，7月31日9时至18时征集志愿。

艺术本科A段，7月16日至17日录取，7月18日9时至18时征集志愿。

艺术本科B段，7月21日录取，7月22日9时至18时征集志愿。

录取开始后，考生可及时查看自己的档案状态，了解投档、录取情况。

不想被不喜欢的专业录取，可以不服从调剂吗？

最好服从调剂，否则会有被退档的风险。本科一批、地方专项计划本科批、本科二批等批次均实行平行志愿，考生的志愿只能被投档一次，如果被退档，不会再看本批次后面的志愿。

若考生心仪的学校有自己不愿就读的专业，可谨慎选择是否报考该校。不过，绝大多数高校学生入校后有转专业的机会，在报志愿前，考生可拨打高校招生电话了解详情。

没过一本线，还有机会上一本吗？

有机会。平行志愿一次性投档录取后，未录满的计划向社会公布征集志愿。对计划余额不大的高校，在原分数线上征集；对计划余额大的高校，征集志愿时视情况降分备档。征集志愿后线上生源仍不足的，降分投档，降分幅度一般不超过20分。当次征集志愿的计划，只按考生当次所报的征集志愿投档。

未过一本线的考生，若想上一本，可在本科一批征集志愿时(7月22日9时至18时)，登录河南省教育考试院官网(http://www.haeea.cn)了解相关信息，视自身情况填报。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）