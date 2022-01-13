和党一起过生日 百岁老党员终圆梦

昨日是中国共产党101周年华诞。11时许，在位于涧西区的洛阳新里程医院的病房内，百岁老党员王金钟过了一次难忘的生日，中信重工机械股份有限公司总经理张志勇郑重地将一枚党员徽章佩戴在老人胸前。这一刻，老人的心愿得以实现。

重温入党誓词

昨日是中国共产党101周年华诞。11时许，在位于涧西区的洛阳新里程医院的病房内，百岁老党员王金钟过了一次难忘的生日，中信重工机械股份有限公司总经理张志勇郑重地将一枚党员徽章佩戴在老人胸前。这一刻，老人的心愿得以实现。

王金钟出生于1922年7月1日，是濮阳市王称堌镇王庄村人，曾亲历抗日战争、解放战争和抗美援朝战争。记者从市委组织部了解到，王金钟是目前洛阳健在的党龄较长的共产党员。

“父亲出身贫寒，一直保持着共产党员艰苦朴素的作风，一辈子没过过生日。”王金钟的女儿王京梅说，父亲见证了从旧社会到新时代翻天覆地的变化，对党有着深厚的感情。2020年7月1日，老人第一次吐露了心声：希望到100岁时，和党一起过生日。