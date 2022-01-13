全市“三变”改革工作推进会召开

近日，全市“三变”改革工作推进会在宜阳县召开，观摩典型,交流经验，部署“三变”改革工作，持续激发农业农村发展内生动力。 近日，全市“三变”改革工作推进会在宜阳县召开，观摩典型,交流经验，部署“三变”改革工作，持续激发农业农村发展内生动力。 副市长韩治群指出，推进资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，是持续提高农村集体经济收入和农民财产性收入的重要抓手。要把摸清底数作为基础，尽快把人口、三资、农民需求等搞清楚，夯实改革基础。要把土地流转作为核心，积极推动土地向村集体合作社流转，促进规模经营，加快结构调整，实现集体、农民双增收。要把村集体经济合作社作为纽带，既有效保障农民切身利益，又减轻企业直面农户的管理负担，降低经营成本。要把对接市场作为关键，强化市场意识、运营理念，用好农村产权交易平台，引进培育龙头企业，着力打造“一村一品”“一镇一业”。要把农民增收作为目的，注重完善利益联结机制，使农民获得租金、分到股金、挣到薪金。要加强组织领导，发挥专班作用，完善推进机制，加强政策保障，把“三变”改革推向深入。 会议还对做好巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作提出要求。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 宋晓艳）