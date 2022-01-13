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做实做细监督职责 持续提升监督质效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 08:45

　　昨日，全市纪检监察系统高质量监督工作推进会召开，深入学习习近平总书记关于提高一体推进“三不腐”能力和水平重要论述，贯彻全省纪检监察系统高质量监督工作推进会精神，落实市委“两个高度统一”工作要求，以监督工作高质量推动纪检监察工作高质量。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

　　李保国指出，要准确把握监督工作“七个关系”，认真践行“十种监督理念”，切实增强“抓好监督是本职”的责任感、使命感、紧迫感，把监督工作摆在更加突出的位置。要准确把握政治监督与经济监督的关系、“治未病”与“治已病”的关系、监督与发现问题解决问题的关系、监督与办案的关系、全面监督与重点监督的关系、廉政监督与勤政监督的关系、监督目的与监督方式手段的关系，着力实现监督工作政治效果、纪法效果、社会效果相统一最大化。要坚持以“从严”释放监督威力、以“主动”赢得监督时空、以“抓早”前移监督关口、以“快速”提高监督效率、以“聚焦”突出监督重点、以“常态”保证监督效果、以“精准”校准监督靶向、以“协同”拓展监督广度、以“稳妥”守住监督底线、以“明责”保障监督落地，做实做细监督职责，不断提高监督质效。

　　李保国强调，全市纪检监察机关要敢于担当、认真履职，不断提升监督执纪执法能力，敢监督、真监督、能监督、勤监督、善监督，实现监督职责再强化、监督力量再融合、监督效果再提升，以监督工作高质量推动纪检监察工作高质量，为洛阳经济社会高质量发展提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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